 “Hemos decidido tomar caminos separados”: Kika Silva confirmó su quiebre matrimonial con Gonzalo Valenzuela - Chilevisión
Minuto a minuto
PDI comienza operativo de rastreo en Lirquén y Penco para descartar más víctimas fatales tras incendios forestales Denuncias y detenciones: Crecen las dudas por intencionalidad de incendios forestales “A mitad de camino ya no podíamos más”: Bombero detalla cómo fue el rescate de mellizas en medio de las llamas Quién es Judith Marín, la futura ministra de la Mujer que se abrió a “evaluar” la continuidad de la cartera Bono de recuperación de hasta $1.500.000: Gobierno anuncia ayuda para damnificados en Biobío y Ñuble
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/01/2026 15:39

“Hemos decidido tomar caminos separados”: Kika Silva confirmó su quiebre matrimonial con Gonzalo Valenzuela

La pareja comenzó su relación en 2023 durante el Festival de Viña del Mar y se casaron un año más tarde en una íntima ceremonia.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Kika Silva confirmó a través de sus redes sociales que su matrimonio con Gonzalo Valenzuela ha llegado a su fin.

La pareja se conoció en 2023 para el Festival de Viña del Mar y comenzaron rápidamente una relación que meses más tarde terminó con una ceremonia de matrimonio en Las Vegas, Estados Unidos y luego, en abril de 2024, se casaron en Chile.

Kika Silva y Gonzalo Valenzuela terminaron su relación

A través de su cuenta de Instagram, Kika Silva señaló: "Queremos contarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras. Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja".

En esa misma línea, agregó: "Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto".

"Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros. Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento", sentenció Silva.

La modelo pidió empatía por los hijos de Gonzalo Valenzuela y las familias de ambos y con esto, confirmó la información de Cecilia Gutiérrez, quien había anunciado el quiebre durante esta mañana.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Lo último

Lo más visto

“Todavía puedo ayudar un poco más”: Naya Fácil compró baños químicos para los afectados por los incendios forestales

La influencer lanzó un lapidario mensaje a las empresas y a los precios, tanto de baños químicos como de construcción, y se mostró indignada por la falta de ayuda en esta materia.

20/01/2026

"La investigación registra un nuevo giro": Dueña de fundo donde desapareció María Ercira pasará a ser imputada

Según publicó Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, la dueña del fundo fue imputada en la arista por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

20/01/2026

José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

20/01/2026

¿Se puede recuperar dinero quemado por incendios? Banco Central explica qué hacer con billetes y monedas dañadas

En medio de los incendios que afectan al sur de Chile, surgió la duda sobre qué ocurre con el dinero quemado. El Banco Central cuenta con un servicio gratuito que permite analizar billetes y monedas siniestradas y, si se comprueba su autenticidad, reembolsar el monto recuperable.

20/01/2026