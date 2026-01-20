“Hemos decidido tomar caminos separados”: Kika Silva confirmó su quiebre matrimonial con Gonzalo Valenzuela - Chilevisión

La pareja comenzó su relación en 2023 durante el Festival de Viña del Mar y se casaron un año más tarde en una íntima ceremonia.
Este martes, Kika Silva confirmó a través de sus redes sociales que su matrimonio con Gonzalo Valenzuela ha llegado a su fin.
La pareja se conoció en 2023 para el Festival de Viña del Mar y comenzaron rápidamente una relación que meses más tarde terminó con una ceremonia de matrimonio en Las Vegas, Estados Unidos y luego, en abril de 2024, se casaron en Chile.
A través de su cuenta de Instagram, Kika Silva señaló: "Queremos contarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras. Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja".
En esa misma línea, agregó: "Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto".
"Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros. Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento", sentenció Silva.
La modelo pidió empatía por los hijos de Gonzalo Valenzuela y las familias de ambos y con esto, confirmó la información de Cecilia Gutiérrez, quien había anunciado el quiebre durante esta mañana.