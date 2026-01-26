Bolsillo Electrónico de Emergencia: Revisa el monto de la ayuda estatal y quiénes lo reciben - Chilevisión

Se trata de un beneficio que forma parte del Comité de Ayudas Tempranas para apoyar a damnificados por los incendios en el sur.

En medio de la emergencia por los incendios forestales en el sur de nuestro país han surgido una serie de ayudas estatales, una de ellas es el Bolsillo Electrónico de Emergencia.

Este es un aporte instaurado por el Comité de Ayudas Tempranas (CAT) del presidente Gabriel Boric, dirigido a personas afectadas por los siniestros.

¿Qué es el Bolsillo Electrónico de Emergencia?

Según lo informado por el gobierno a través de sus redes sociales, el Bolsillo Electrónico de Emergencia es un aporte económico de 50 UF.

Los beneficiarios recibirán un aporte de aproximadamente $1.900.000 para comprar materiales de construcción y/o ferretería para su reparación.

El aporte está destinado a la reconstrucción de viviendas para quienes hayan sufrido afectación leve o media.

¿Cómo se depositará el monto?

De acuerdo a lo indicado desde el Ejecutivo, el Bolsillo Electrónico de Emergencia consiste en un pago único, no reembolsable ni renovable, entregado solo a las familias que cumplan con lo mencionado anteriormente.

El monto será depositado en la CuentaRUT de la persona beneficiaria, previa aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).