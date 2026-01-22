 “Presidente Boric, no se equivoque”: Diputada republicana del Biobío vuelve arremeter en contra del gobierno - Chilevisión
22/01/2026 18:47

“Presidente Boric, no se equivoque”: Diputada republicana del Biobío vuelve arremeter en contra del gobierno

Paz Charpentier del Partido Republicano le contestó al mandatario, quien la acusó de utilizar la tragedia para promocionarse.

Este jueves por la mañana, el presidente Gabriel Boric respondió a las críticas de la diputada electa Paz Charpentier del Partido Republicano sobre la gestión del gobierno en la zona afectada por los incendios forestales. 

"Una diputada aprovecha la tragedia para criticar vestida de campaña promocionándose a ella misma. Juzgue usted", escribió el mandatario en la red social X.

Todo esto luego de que Charpentier afirmara que la emergencia en el Biobío no había sido enfrentada de manera oportuna ni eficiente.

Diputada electa del Biobío vuelve a arremeter contra Boric y el gobierno

A través de la misma red social, Charpentier le respondió al mandatario, donde partió afirmando: "Presidente Boric, no se equivoque, quizás no le han transmitido toda la información". 

"Es mi deber fiscalizar y representar a quienes lo perdieron todo y el gobierno, lamentablemente, llegó tarde, y lo diré las veces que sea necesario, porque la emergencia exige velocidad, coordinación y foco fundamentalmente en las familias", manifestó. 

"Si usted prefiere, podemos ponernos a discutir sobre la acción del gobierno, pero yo preferiría que se dediquen a hacer la pega que las personas merecen para no volver a vivir la experiencia de la región de Valparaíso", indicó. 

