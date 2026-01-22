 “Juzgue usted”: Pdte. Boric respondió a diputada republicana tras críticas por incendios - Chilevisión
22/01/2026 09:32

“Juzgue usted”: Pdte. Boric respondió a diputada republicana tras críticas por incendios

A través de redes sociales, el mandatario replicó a la legisladora electa Paz Charpentier por las acusaciones que ella levantó en X asegurando una lenta respuesta del gobierno a la emergencia.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El presidente Gabriel Boric respondió a las críticas de la diputada electa Paz Charpentier del Partido Republicano dirigidas al manejo del gobierno en la catástrofe que vive la región del Bíobio y el Ñuble por los incendios forestales.

A través de su cuenta de X, el mandatario mencionó cómo se ha distribuido el aparataje estatal en la zona para responder a los afectados, y apeló a la solidaridad que ha despertado la emergencia a lo largo del país.

"Mientras funcionarios de Conaf y bomberos combaten el fuego, municipios están con su gente, MOP retira escombros, desarrollo social aplica fichas para entregar apoyos económicos, Senapred instala casas de emergencia, salud pone vacunas y asiste psicológicamente", escribió.

"SML identifica cuerpos, Fuerzas Armadas y Carabineros aseguran el orden público, Ministros, subsecretarios, gobernadores, alcaldes, concejales, delegados y seremis trabajan 24/7, y la solidaridad se despliega por todo Chile...", continuó.

Fue a continuación cuando se dirigió a la parlamentaria: "Una Diputada aprovecha la tragedia para criticar vestida de campaña promocionándose a ella misma. Juzgue usted".

La critica de diputada republicana a gestión del Gobierno

En la misma red social, Charpentier publicó un video que grabó en una zona afectada por los siniestros para acusar falencias en la respuesta gubernamental.

"Es falso lo que ha dicho el presidente Boric. La emergencia en la región del Biobío no ha sido enfrentada de manera oportuna ni eficiente. La catástrofe exige más velocidad y foco en las familias", expresó.

