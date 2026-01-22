Pdte. Boric decretó dos días de duelo nacional por tragedia y víctimas de incendios forestales - Chilevisión

Los siniestros han afectado principalmente a las regiones del Biobío y Ñuble, los cuales han dejado 21 víctimas fatales y miles de damnificados con pérdida total.

Este jueves, y a través de su cuenta de X, el presidente Gabriel Boric informó que decretó dos días de duelo nacional en medio de la tragedia por los incendios forestales.

Cabe señalar que los siniestros que han afectado principalmente a las regiones del Biobío y Ñuble han dejado 21 víctimas fatales y miles de damnificados con pérdida total.

"En medio del profundo dolor que han provocado los incendios forestales en la zona centro sur de nuestro país, he decidido decretar dos días de duelo nacional para hoy jueves 22 y mañana viernes 23 de enero, con el fin de honrar la memoria de los 21 compatriotas que lamentablemente perdieron la vida en esta catástrofe que nos enluta como país", escribió el mandatario.

"Mis más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y vecinos de las víctimas. Todo Chile está con ustedes", cerró.