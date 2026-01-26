FOTOS | El radical cambio de Diego Bazaes, ex Gran Hermano: Llegó a pesar 100 kilos - Chilevisión

El joven mostró fotos en su cuenta de Instagram en las que dejó en evidencia su radical transformación luego de pasar por un periodo que él describió como “abandono de mi mismo, en todo sentido”.
Diego Bazaes, también conocido artísticamente como Lebryze, compartió imágenes de un impactante cambio físico que protagonizó hace unos años.
El exparticipante de Gran Hermano usó sus historias de Instagram para hablar de un complejo momento personal que vivió producto de una depresión que lo afectó.
“Ya mi gente hermosa, parto aclarando que este video no tiene la finalidad de estandarizar la belleza por ningún motivo ni establecer una hegemonía única, todos somos únicos y eso es lo que realmente es lindo”, reflexionó.
El cantante transparentó que llegó a ese punto en “un proceso de mi vida en el que sufrí depresión, estuve muy mal, no lo quería asumir, pero sí sufrí abandono de mi mismo, en todo sentido”.
Seguido de eso compartió imágenes de él disfrutando en un río y señaló que “primera vez que pasaba los 100 kg (me daba miedo pesarme y solo lo hice cuando decidí cambiar mi situación”.
Tras llegar a ese punto, Diego Bazaes decidió mejorar sus hábitos para concretar un cambio físico y mental.
“Comencé con pequeños cambios como andar en bicicleta a diario, rodearme de gente que hacía deporte e instruirme con ellos... No era cuestión de físico, necesitaba sanar mi cabeza, pero me iba viendo mejor y me motivaba aún más”, comentó junto a fotos del proceso de pérdida de peso.