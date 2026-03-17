Temblor hoy martes 17 en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos - Chilevisión

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17/03/2026 07:21

Temblor hoy martes 17 en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales ante un terremoto.

Publicado por Lisette Pérez

Durante este martes, se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca temblores frecuentes de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle del sismo hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 17 en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

  • Magnitud: 3.2

  • Hora: 09:51

  • Epicentro: 46.3 km al suroeste de Colchane, región de Tarapacá.

  • Profundidad: 120.84 km.

  • Magnitud: 4.3

  • Hora: 04:43

  • Epicentro: 59.8 km al oeste de Iquique, región de Tarapacá.

  • Profundidad: 29.7 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

  • Protegerse bajo un objeto firme.

  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.

  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.

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