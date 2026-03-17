 Bombazo en la defensa: La nueva estrategia de Nicolás Zepeda en caso de Narumi Kurosaki - Chilevisión
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17/03/2026 07:58

Golpe en la defensa: La nueva estrategia de Nicolás Zepeda en caso de Narumi Kurosaki

Este miércoles comenzó el tercer juicio por la desaparición de Narumi Kurosaki contra Nicolás Zepeda en el palacio de justicia de Lyon, Francia. Una instancia que se origina tras la anulación de los primeros dos juicios en los que el chileno fue condenado a 28 años de cárcel. A más de nueve años de la desaparición de la joven japonesa, el chileno llega apostando por irregularidades en el proceso y una nueva estrategia: La declaración de su padre, Humberto Zepeda, quien no podrá presenciar el juicio de su hijo.

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