Inicia tercer juicio contra Nicolás Zepeda: Han pasado casi 10 años de la desaparición de Narumi Kurosaki - Chilevisión

Nicolás Zepeda enfrenta su tercer juicio en Francia por su eventual responsabilidad en la muerte de su expareja Narumi Kurosaki, en diciembre de 2016.

El proceso judicial se llevará a cabo en el Tribunal de lo Criminal del Ródano (Lyon), entre el 17 y 27 de marzo.

El chileno enfrentará a la justicia siendo representado por el abogado Robin Binsard.

Según consignó Roberto Cox desde Francia, Zepeda llegó a la sala con una chaqueta negra, muy bien peinado y tuvo la posibilidad de presentarse brevemente ante el magistrado en “perfecto francés”.

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En la sala también se hicieron presentes la hermana y la madre de Narumi Kurosaki. Junto a ellas llegó también su abogada, Sylvie Galley, quien aseguró que “la familia llega a este juicio con mucha angustia. Mucho sufrimiento. Están en una fragilidad emocional, hay que saberlo”.

Anulación del juicio de Nicolás Zepeda

Narumi Kurosaki desapareció durante la noche del 4 al 5 de diciembre de 2016, cuando tenía 21 años

A mediados de 2020, Nicolás Zepeda fue extraditado desde Chile tras ser acusado de asesinar a la estudiante japonesa.

Fue declarado culpable y condenado a 28 años de cárcel en 2022 por la muerte de su expareja, pero el juicio fue anulado.

En diciembre de 2023 volvió a enfrentar a la justicia, esta vez en un tribunal de Vesoul y se determinó sentenciarlo nuevamente a 28 años de cárcel.

A comienzos de 2025 la defensa de Zepeda dejó sin efecto la segunda condena, debido a irregularidades en la presentación de pruebas de la contraparte.