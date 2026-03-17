Inicia tercer juicio contra Nicolás Zepeda: Han pasado casi 10 años de la desaparición de Narumi Kurosaki - Chilevisión

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17/03/2026 08:39

Inicia tercer juicio contra Nicolás Zepeda: Han pasado casi 10 años de la desaparición de Narumi Kurosaki

Tribunal de lo Criminal del Ródano llevará a cabo el tercer juicio en contra del chileno debido a la muerte de la estudiante japonesa, Narumi Kurosaki. El proceso se llevará a cabo entre el 17 y el 27 de marzo.

Publicado por CHV Noticias

Nicolás Zepeda enfrenta su tercer juicio en Francia por su eventual responsabilidad en la muerte de su expareja Narumi Kurosaki, en diciembre de 2016. 

El proceso judicial se llevará a cabo en el Tribunal de lo Criminal del Ródano (Lyon), entre el 17 y 27 de marzo. 

El chileno enfrentará a la justicia siendo representado por el abogado Robin Binsard.

Según consignó Roberto Cox desde Francia, Zepeda llegó a la sala con una chaqueta negra, muy bien peinado y tuvo la posibilidad de presentarse brevemente ante el magistrado en “perfecto francés”.

En la sala también se hicieron presentes la hermana y la madre de Narumi Kurosaki. Junto a ellas llegó también su abogada, Sylvie Galley, quien aseguró que “la familia llega a este juicio con mucha angustia. Mucho sufrimiento. Están en una fragilidad emocional, hay que saberlo”.

Anulación del juicio de Nicolás Zepeda

Narumi Kurosaki desapareció durante la noche del 4 al 5 de diciembre de 2016, cuando tenía 21 años 

A mediados de 2020, Nicolás Zepeda fue extraditado desde Chile tras ser acusado de asesinar a la estudiante japonesa.

Fue declarado culpable y condenado a 28 años de cárcel en 2022 por la muerte de su expareja, pero el juicio fue anulado.  

En diciembre de 2023 volvió a enfrentar a la justicia, esta vez en un tribunal de Vesoul y se determinó sentenciarlo nuevamente a 28 años de cárcel.

A comienzos de 2025 la defensa de Zepeda dejó sin efecto la segunda condena, debido a irregularidades en la presentación de pruebas de la contraparte.

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