Dos formalizados por realizar 86 grafitis en Puerto Montt: Hasta $8 millones pagarían por daños - Chilevisión

El alcalde de la comuna, Rodrigo Wainraihgt, insistió en la consigna de "el que raya paga". Los dos imputados quedaron con prohibición de salir del país.

Dos personas fueron formalizadas en Puerto Montt por realizar al menos 86 grafitis en inmuebles de la ciudad, incluyendo en una zona protegida. Ambos quedaron con prohibición de salir del país y citados a una audiencia de juicio abreviado.

Ambos imputados, un hombre y una mujer, tienen domicilio en Valdivia y enfrentaron la audiencia de formalización por el delito de daños calificados.

Esto, luego que la investigación arrojara que realizaron grafitis en 11 inmuebles municipales y en múltiples propiedades privadas entre los años 2022 y 2025.

"Nosotros instamos porque hubiera una investigación, luego la Fiscalía en un trabajo coordinado con la SIP de Carabineros de la 2° comisaría realizaron un trabajo excelente", dijo a Radio Bío Bío el jefe de la Unidad Penal Municipal, Marcos Emilfork.

Dicho trabajo, puntualizó, pudo "identificar patrones comunes de los grafitis en redes sociales y distintas plataformas, y luego también determinar a las dos personas que tuvieron participación en estos hechos".

Imputados podrían pagar hasta $8 millones

El alcalde de la comuna, Rodrigo Wainraihgt, insistió en que "el que raya paga" y afirmó al medio antes citado que "vamos a seguir persiguiendo penalmente y llevando a la justicia a aquellos quienes rayen y grafiteen nuestra ciudad".

Sobre los detenidos, agregó que “estamos esperando el juicio abreviado para que estas personas sean condenadas a pagar de su bolsillo la reparación de todos estos lugares dañados”, cifra que alcanzaría los 8 millones de pesos.