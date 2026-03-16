“Agresiva, avasalladora y manipuladora”: Marité Matus arremetió con todo contra Pamela Díaz tras delicada acusación - Chilevisión

"Yo no te tengo miedo", dijo Matus, luego de que Pamela Díaz asegurara que la expareja de Camilo Huerta había borrado todos los mensajes que le mandó por redes sociales.

Durante la noche de este lunes, Marité Matus se fue con todo en contra de Pamela Díaz, luego de que esta última la acusara de haber borrado todos los mensajes que le mandó por la red social Instagram.

Dicha plataforma permite que cualquiera de las dos personas pueda borrar los mensajes en una conversación sin que quede registro de quién lo hizo, por lo que Marité la desmintió y aseguró que esas conversaciones aún están en su chat.

¿Qué dijo Marité Matus?

"Señora Pamela Díaz ¡La que habla como dueña de la verdad! Yo no he borrado ningún mensaje contigo, tengo todos los mensajes en mi Instagram y no he borrado absolutamente nada, el que quiera verlos, ahí están", comenzó diciendo Marité en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, arremetió: "Yo nunca fui amiga de Pamela Díaz, siempre fui cordial, pero como persona nunca me gustó. La encuentro agresiva, avasalladora y manipuladora, de esas personas que pasan por encima de otras mujeres y que pretenden que todos a su alrededor les obedezcan".

"Una mujer que amenaza, insulta y trata de imponer miedo para tener poder, para mí no tiene ningún valor. Yo no te tengo miedo en lo absoluto", añadió la empresaria.

Matus acusó a Pamela de desviar la noticia de la presunta infidelidad de su hija, Trinidad Neira, con la expareja de Marité, Camilo Huerta, mientras ellos estaban casados hacía pocos meses: "Atacando y pasando por encima de otras personas".

Marité aseguró que esto es "algo que (Pamela) parece tener bastante normalizado en su entorno" y la instó a demandarla para poder tener una instancia legal en la que poder mostrar las pruebas de sus acusaciones.

Cabe destacar que Camilo Huerta y Trinidad Neira han negado tajantemente haber tenido un romance y él dejó en claro que solo se trató de una relación laboral, dado que era el entrenador de la hija de Pamela Díaz.

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