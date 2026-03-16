 “Agresiva, avasalladora y manipuladora”: Marité Matus arremetió con todo contra Pamela Díaz tras delicada acusación - Chilevisión
Minuto a minuto
“Se fue de Santiago a buscar tranquilidad”: Revelan nuevos antecedentes del asesinato de martillero público en su parcela VIDEO | Registro inédito muestra momento exacto en que joven recibe disparo a manos de un carabinero en San Bernardo Fatal accidente en Pirque: Un trabajador murió y otro resultó herido tras caer a una cuba de vino Exclusivo | ¿Por qué Nicolás Zepeda compró fósforos y líquido combustible antes de ver a Narumi? Esto dijo su padre Video | Así es la zanja que se construye en el paso fronterizo de Chacalluta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/03/2026 22:54

“Agresiva, avasalladora y manipuladora”: Marité Matus arremetió con todo contra Pamela Díaz tras delicada acusación

"Yo no te tengo miedo", dijo Matus, luego de que Pamela Díaz asegurara que la expareja de Camilo Huerta había borrado todos los mensajes que le mandó por redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este lunes, Marité Matus se fue con todo en contra de Pamela Díaz, luego de que esta última la acusara de haber borrado todos los mensajes que le mandó por la red social Instagram.

Dicha plataforma permite que cualquiera de las dos personas pueda borrar los mensajes en una conversación sin que quede registro de quién lo hizo, por lo que Marité la desmintió y aseguró que esas conversaciones aún están en su chat.

¿Qué dijo Marité Matus?

"Señora Pamela Díaz ¡La que habla como dueña de la verdad! Yo no he borrado ningún mensaje contigo, tengo todos los mensajes en mi Instagram y no he borrado absolutamente nada, el que quiera verlos, ahí están", comenzó diciendo Marité en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, arremetió: "Yo nunca fui amiga de Pamela Díaz, siempre fui cordial, pero como persona nunca me gustó. La encuentro agresiva, avasalladora y manipuladora, de esas personas que pasan por encima de otras mujeres y que pretenden que todos a su alrededor les obedezcan".

"Una mujer que amenaza, insulta y trata de imponer miedo para tener poder, para mí no tiene ningún valor. Yo no te tengo miedo en lo absoluto", añadió la empresaria.

Matus acusó a Pamela de desviar la noticia de la presunta infidelidad de su hija, Trinidad Neira, con la expareja de Marité, Camilo Huerta, mientras ellos estaban casados hacía pocos meses: "Atacando y pasando por encima de otras personas".

Marité aseguró que esto es "algo que (Pamela) parece tener bastante normalizado en su entorno" y la instó a demandarla para poder tener una instancia legal en la que poder mostrar las pruebas de sus acusaciones.

Cabe destacar que Camilo Huerta y Trinidad Neira han negado tajantemente haber tenido un romance y él dejó en claro que solo se trató de una relación laboral, dado que era el entrenador de la hija de Pamela Díaz.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Invierno 2026: Revisa con tu RUT si puedes obtener los $81.257

Lo último

Lo más visto

Exclusivo | ¿Por qué Nicolás Zepeda compró fósforos y líquido combustible antes de ver a Narumi? Esto dijo su padre

Este martes comenzará el tercer juicio contra Nicolás Zepeda, chileno acusado de la muerte y desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki.

16/03/2026

Es actriz y tiene 27 años: Captan a Jean Philippe Cretton con su nueva pareja en conocido festival de música

Además de ser actriz, la mujer es artista y trabaja pinturas al óleo, resina y artesanía con piedras.

16/03/2026

Incluye la RM: DMC emite avisos y alerta por tormenta eléctrica y fuertes precipitaciones en varias regiones

La Dirección Meteorológica de Chile informó de la posibilidad de tormentas eléctricas desde la región Metropolitana a Aysén.

16/03/2026

Anuncian corte de luz en 11 comunas de la región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

16/03/2026