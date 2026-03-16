“Dios ganó al mejor guerrero”: Cami Andrade despidió a su padre con emotivo mensaje en redes - Chilevisión

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16/03/2026 18:32

“Dios ganó al mejor guerrero”: Cami Andrade despidió a su padre con emotivo mensaje en redes

La influencer compartió una serie de imágenes y videos donde aparece junto a su padre, quien murió el sábado 14 de marzo.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este domingo, Camila Andrade dedicó un emotivo mensaje de despedida a Patricio, su padre, quien murió el pasado sábado 14 de marzo.

La influencer ya había adelantado que su papá estaba atravesando complicaciones de salud durante los últimos días, y a ello se suma que era una persona insulinodependiente debido a la diabetes que padecía.

¿Qué dijo Camila Andrade?

"Te amo por siempre, papá. Que en paz descanses. Dios ganó al mejor guerrero en el cielo", comenzó diciendo la influencer, quien compartió una serie de fotografías donde aparece junto a su padre.

En esa misma línea, agregó: "El que nació con una estrella siempre fuiste tú (...) Te amo, papá".

La ex Miss Chile no se ha referido a las razones del deceso, pero durante su candidatura al Miss Universo había confesado que su padre sufrió un infarto. Además, Patricio era diabético e insulinodependiente.

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