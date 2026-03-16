“No me acuerdo”: Revelan testimonio de Rodrigo Rojas Vade tras ser interrogado por la PDI - Chilevisión

La Fiscalía ECOH se encuentra esperando un peritaje caligráfico para comparar las letras que tenía en sus brazos con las suyas.

Una de las hipótesis que maneja la Policía de Investigaciones sobre el eventual secuestro y posterior golpiza a Rodrigo Rojas Vade es un autoataque del exconvencional.

De acuerdo a información publicada por La Tercera, se indicó que la PDI realizó diligencias en la casa de Rojas Vade, donde se encontraron amarras que serían del mismo tipo con las que estaba maniatado cuando fue encontrado.

También se descartaría la teoría de un robo, ya que en el auto estaban las llaves del vehículo y el celular de la víctima, el cual está siendo periciado.

Además, el estado en el que fue encontrado Rojas Vade podría ser por una sobredosis de droga y no una golpiza, como se dijo en un primer momento.

La declaración de Rodrigo Rojas Vade ante la PDI

De acuerdo a lo publicado por el citado medio, pocas horas después de despertar, detectives se acercaron a Rojas Vade, quien no entregó un testimonio abundante.

Los funcionarios policiales le consultaron qué había pasado y si tenía indicios de presuntos atacantes, a lo que el sujeto respondió que no recordaba nada.

Además, su memoria lo llevaba hasta el momento en que salió de su casa con la finalidad de "comprar cigarros" y tomar la ruta de vuelta a su casa para luego aparecer en el hospital internado.

Por último, se informó que los detectives fijaron una nueva declaración para los próximos días, esperando que pueda recordar algunos episodios de aquella noche.

Fiscalía pide peritaje caligráfico

En el allanamiento a su domicilio, la PDI también encontró un plumón que sería el que se utilizó para rayar los dos antebrazos, donde en uno decía "No + zurdos" y en el otro "Viva Kast".

Por este motivo, la Fiscalía ECOH se encuentra esperando un peritaje que sería clave para la investigación. Se trata de un análisis caligráfico para comparar las letras que tenía en sus brazos con las suyas.