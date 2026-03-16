“Recibí un deposito...”: Vanessa Chávez se defiende tras acusaciones de estafa por parte de Pailita - Chilevisión

"El que nada hace, nada teme, pero me jodiste a mí porque se te hizo más fácil", aseguró la creadora de contenidos, quien prometió exponer conversaciones con Pailita prontamente.

Este lunes, la creadora de contenido para adultos, Vanessa Chávez, rompió el silencio y se defendió tras haber sido demandada por el cantante urbano Pailita por los delitos de estafa y eventual lavado de activos.

La mujer es acusada junto a su expareja, Héctor Orellana Baeza, tras haber hecho un negocio de compra y venta de autos de lujo, en donde el cantante invirtió $120.000.000 de pesos.

¿Qué dijo Vanessa Chávez?

Los hechos habrían ocurrido en 2023 y dentro de ese periodo, la hermana de Orellana le habría vendido al cantante un vehículo Land Rover azul que no pudo ser traspasado porque la camioneta no había sido pagada y tenía conflictos con una entidad bancaria.

A través de su cuenta de Instagram, Vanessa aseguró: "Quiero aclarar que no fui parte del negocio que se menciona en el reportaje, ni participé en decisiones relacionadas con ese dinero".

En esa misma línea, agregó: "Hace años, dentro de los negocios que mantenía mi expareja, Héctor, con el que me involucran, y Pailita, recibí un depósito en mi cuenta debido a que yo mantenía una cuenta en el banco, al igual que Pailita".

"Entregué (el dinero) a quien me lo pidió, sin intervención posterior ni conocimiento del destino de esos fondos. Lamento profundamente haberme visto involucrada de esa forma", comentó Vanessa.

La mujer aseguró que el tema está en manos de sus abogados y añadió: "Se reconocieron las labores y gastos de mi expareja, y se está llegando a los acuerdos correspondientes, por lo que no me referiré más allá de lo que realmente me consta".

Por su parte, Pailita expuso conversaciones desde 2023 donde le pide a los acusados que le devuelvan su dinero, por lo que finalmente, Chavez aseguró que hará lo mismo próximamente: "El que nada hace, nada teme, pero me jodiste a mí porque se te hizo más fácil", cerró.