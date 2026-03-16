La jugada de Camilo Huerta y Trini Neira contra Marité Matus tras escándalo por supuesta infidelidad - Chilevisión

Rodrigo Núñez, abogado de Camilo Huerta, conversó con Primer Plano sobre las acciones judiciales en las que están trabajando, tras la acusación sobre una posible infidelidad que surgió la semana pasada.

El escándalo por el supuesto “affaire” de Camilo Huerta con Trini Neira cuando estaba casado con Marité Matus sumó un nuevo antecedentes al caso.

Tras la revelación que hizo la empresaria sobre conversaciones que descubrió entre el personal trainer y la hija de Pamela Díaz, en Primer Plano se reveló la medida que tomará el exYingo en contra de su expareja.

Rodrigo Núñez, abogado de Camilo Huerta, conversó en exclusiva con el estelar y adelantó qu trabajan en una acción judicial en contra de Matus.

“Acá hay otra persona involucrada, que es la hija de Pamela Díaz, doña Trinidad Neira. Estamos estudiando y trabajando la posibilidad de accionar judicialmente. El delito, eventualmente, sería injuria”, detalló.

La medida de Camilo Huerta y Trini Neira

Sobre la medida, adelantó que podría tratarse de una acción en conjunto con Trini Neira, quien se vio involucrada en un supuesto “affaire” con Camilo Huerta, con mensajes que datarían del 2024, según apuntó Marité Matus.

“Estamos en comunicación para poder enfocar la acción y no entorprecernos y hacer una acción en una misma línea”, comentó.

Por otra parte, Cecilia Gutiérrez se comunicó con el abogado de la hija de Pamela Díaz, quien también le confirmó que trabaja en una acción en contra de Marité Matus.

“Yo hablé con el abogado de Trini y él me confirma que la decisión de tomar acciones legales está tomada. Lo que aún están esperando es cuál va a ser la particularidad que va a tener y para eso va a esperar, por lo menos, hasta la otra semana”, aseguró.