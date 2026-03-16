Lluvias, vientos y tormentas eléctricas por dos días: Estas son las 5 regiones afectadas en Chile - Chilevisión

El fenómeno está asociado al ingreso de un “sistema frontal acompañado de un jet de bajo nivel”, el que provocará condiciones de viento más intensas entre la zona central y el sur del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta sobre una "advertencia agrometeorológica" por "viento normal a moderado" que habrá en cinco regiones del país.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, habrá ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora por una condición sinóptica de "sistema frontal".

En esa línea, explicaron que el fenómeno sucederá debido al “ingreso de un sistema frontal con jet de bajo nivel”, que afectará desde la región Metropolitana hasta el Biobío.

Estos vientos podrían afectar al país hasta por cuatro días consecutivos y, según la DMC, también llegarían a las zonas que recibieron intensas lluvias el pasado fin de semana.

Región Metropolitana

Cordillera

Domingo 15: 40–60 km/h Lunes 16: 40–60 km/h Martes 17: 25–40 km/h (rachas de 50 km/h)



Región de O’Higgins

Cordillera

Domingo 15: 40–60 km/h Lunes 16: 40–60 km/h Martes 17: 25–40 km/h (rachas de 50 km/h)



Región del Maule

Precordillera

Domingo 15: 40–50 km/h Lunes 16: 40–50 km/h



Cordillera

Domingo 15: 50–70 km/h Lunes 16: 50–70 km/h Martes 17: 40–60 km/h



Región de Ñuble

Litoral, Cordillera de la Costa y Valles

Domingo 15: 25–40 km/h (rachas de 50 km/h)



Precordillera

Domingo 15: 40–60 km/h Lunes 16: 40–60 km/h



Cordillera

Domingo 15: 60–80 km/h Lunes 16: 60–80 km/h Martes 17: 40–60 km/h



Región del Biobío

Litoral y Cordillera de la Costa

Domingo 15: 40–60 km/h



Valles

Domingo 15: 25–40 km/h (rachas de 50 km/h)



Precordillera

Domingo 15: 40–60 km/h Lunes 16: 40–60 km/h



Cordillera