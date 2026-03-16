 Lluvias, vientos y tormentas eléctricas por dos días: Estas son las 5 regiones afectadas en Chile - Chilevisión
Minuto a minuto
Exclusivo | ¿Por qué Nicolás Zepeda compró fósforos y líquido combustible antes de ver a Narumi? Esto dijo su padre Video | Así es la zanja que se construye en el paso fronterizo de Chacalluta “No me acuerdo”: Revelan testimonio de Rodrigo Rojas Vade tras ser interrogado por la PDI Quiénes son las 2 extrabajadoras de La Moneda que integran el nuevo equipo de Gabriel Boric “Se bajó y le disparó”: Amigo de joven baleado por carabinero en San Bernardo entregó testimonio clave
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/03/2026 18:09

Alerta por intensos vientos en 5 regiones incluyendo la RM: Llegarían hasta los 80 km/h

El fenómeno está asociado al ingreso de un “sistema frontal acompañado de un jet de bajo nivel”, el que provocará condiciones de viento más intensas entre la zona central y el sur del país.

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta sobre una "advertencia agrometeorológica" por "viento normal a moderado" que habrá en cinco regiones del país.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, habrá ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora por una condición sinóptica de "sistema frontal".

En esa línea, explicaron que el fenómeno sucederá debido al “ingreso de un sistema frontal con jet de bajo nivel”, que afectará desde la región Metropolitana hasta el Biobío.

Estos vientos podrían afectar al país hasta por cuatro días consecutivos y, según la DMC, también llegarían a las zonas que recibieron intensas lluvias el pasado fin de semana.

Región Metropolitana

Cordillera

    • Domingo 15: 40–60 km/h
    • Lunes 16: 40–60 km/h
    • Martes 17: 25–40 km/h (rachas de 50 km/h)

Imagen foto_00000008

Región de O’Higgins

Cordillera

    • Domingo 15: 40–60 km/h
    • Lunes 16: 40–60 km/h
    • Martes 17: 25–40 km/h (rachas de 50 km/h)

Región del Maule

Precordillera

    • Domingo 15: 40–50 km/h
    • Lunes 16: 40–50 km/h

Cordillera

    • Domingo 15: 50–70 km/h
    • Lunes 16: 50–70 km/h
    • Martes 17: 40–60 km/h

Región de Ñuble

Litoral, Cordillera de la Costa y Valles

    • Domingo 15: 25–40 km/h (rachas de 50 km/h)

Precordillera

    • Domingo 15: 40–60 km/h
    • Lunes 16: 40–60 km/h

Cordillera

    • Domingo 15: 60–80 km/h
    • Lunes 16: 60–80 km/h
    • Martes 17: 40–60 km/h

Región del Biobío

Litoral y Cordillera de la Costa

    • Domingo 15: 40–60 km/h

Valles

    • Domingo 15: 25–40 km/h (rachas de 50 km/h)

Precordillera

    • Domingo 15: 40–60 km/h
    • Lunes 16: 40–60 km/h

Cordillera

    • Domingo 15: 60–80 km/h
    • Lunes 16: 60–80 km/h
    • Martes 17: 40–60 km/h

Publicidad

Destacamos

Noticias

Hoy es el último pago del ex Bono Marzo 2026: Revisa con tu RUT si recibes los $66.834

Lo último

Lo más visto

Impacto por salida de querido integrante de Zúmbale Primo: Publicó mensaje y la banda respondió

Es una de las agrupaciones más populares del momento en nuestro país, con impresionantes cifras en streaming y asistencia a conciertos. Ahora, les toca despedir a uno de sus integrantes.

16/03/2026

Hoy es el último pago del ex Bono Marzo 2026: Revisa con tu RUT si recibes los $66.834

A partir de este lunes, las familias podrán consultar si son parte del tercer grupo de beneficiados del Aporte Familiar Permanente.

16/03/2026

La jugada que barajan Camilo Huerta y Trini Neira contra Marité Matus tras escándalo de supuesta infidelidad

Rodrigo Núñez, abogado de Camilo Huerta, conversó con Primer Plano sobre las acciones judiciales en las que están trabajando, tras la acusación sobre una posible infidelidad que surgió la semana pasada.

16/03/2026

Edo Caroe y su esposa lamentan dolorosa pérdida familiar: “Veníamos luchando con un cáncer”

Catalina Ponce dio a conocer la triste noticia en una publicación en su cuenta de Instagram, la cual se repletó de mensajes en apoyo.

16/03/2026