Plumón, amarras y diluyente: Las pistas que apuntan a un posible autoataque de Rojas Vade - Chilevisión

Rodrigo Rojas Vade continua internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Juan de Dios, tras ser hallado golpeado, maniatado e inconsciente en la Ruta 78 el jueves pasado.

Las teorías que se bajaran sobre un posible ataque se han ido disipando con el correr de las jornadas y dieron paso a nuevas hipótesis. Una de ellas apunta a un posible autoatentado dado los detalles que se han recogido hasta ahora.

Pese a las primeras evidencias que indicaban un posible agresión en contra del exconstituyente, surgieron nuevos antecedentes que abrieron preguntas sobre una posible puesta en escena.

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Las pistas de un posible autoataque de Rojas Vade

Dentro de las pertenencias que se encontraron al interior del auto en que se movilizaba Roja Vade apareció una mochila y amarras del mismo tipo de las que utilizaron para atar las manos de la víctima.

En conversación con CHV Noticias, el abogado y exfiscal José Antonio Villalobos explicó en detalle las pistas que conducen a un posible autoataque, partiendo porque hasta ahora no se reportaron daños materiales ni especies robadas.

“No hay daño en el vehículo, no hay sustracción -aparentemente- de especias. Que encuentres el teléfono celular en un delito de secuestro es muy llamativo”, expuso.

Sumado a eso, los rayados con consignas políticas con los que fue encontrado Rodrigo Rojas Vade fueron realizados con un plumón. Ese mismo objeto fue encontrado al interior del auto y no tendría huellas de terceros, aunque sí restos celulares que se encuentran en peritaje.

Otro de los elementos que llamó la atención de la investigación apunta a que el hombre de 42 años estaba cubierto de bencina o de un líquido acelerante. Sin embargo esto quedó descartado y se trataría de diluyentes o líquidos relacionados con pintura, materiales a los que Rojas Vade tendría en su casa.

“Si esos tres peritajes dan cuenta de la no existencia de una tercera personas en el lugar, avala la tesis de que aquí no habría secuestro y que podría tratarse de un autoatentado”

En ese sentido el exfiscal sostuvo que esto “tiene que ser determinado a ciencia cierta para establecer si hubo uno o no una denuncia falsa porque ahí vienen consecuencias penales para quien lo hizo”.

De todas formas aún quedan peritajes pendientes en la investigación, así como también contar con la versión del propio afectado.