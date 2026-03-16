 Pdte. Kast inicia su mandato con un 57% de aprobación: La cifra más alta en los últimos 4 gobiernos - Chilevisión
Minuto a minuto
Video | Así es la zanja que se construye en el paso fronterizo de Chacalluta “No me acuerdo”: Revelan testimonio de Rodrigo Rojas Vade tras ser interrogado por la PDI Quiénes son las 2 extrabajadoras de La Moneda que integran el nuevo equipo de Gabriel Boric “Se bajó y le disparó”: Amigo de joven baleado por carabinero en San Bernardo entregó testimonio clave Hay camiones y autos involucrados: Choque múltiple provoca cierre de autopista General Velásquez y una gran congestión
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/03/2026 11:31

Pdte. Kast inicia su mandato con un 57% de aprobación: La cifra más alta en los últimos 4 gobiernos

Según la encuesta Cadem, José Antonio Kast obtiene el mayor porcentaje de aprobación en su primera semana de gobierno, superando a Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

Publicado por Lisette Pérez

La reciente encuesta Plaza Pública Cadem reveló que un 57% de los consultados aprueba el gobierno de José Antonio Kast en su primera semana como presidente, lo que lo convierte en el mandatario con mayor aprobación de los últimos cuatro gobiernos.

Esta nueva administración, pese a que comenzó el pasado 11 de marzo, se volvió la mejor evaluada desde 2010. Además, los encuestados demostraron su apoyo a las propuestas de seguridad que se han planteado.

La aprobación más alta desde 2010

Según el sondeo, un 57% de los encuestados está de acuerdo con el gobierno de Kast, convirtiéndolo en el mandatario con mayor aprobación desde 2010, superando a Sebastián Piñera 1 Y 2 (52% y 51%), Michelle Bachelet(52%) y Gabriel Boric (50%).

Por otro lado, el 34% desaprobó la forma en que la máxima autoridad está conduciendo su gobierno, la cifra más alta en comparación a los mandatos anteriores.

Aprobación del plan "Escudo Fronterizo"

Asimismo, la medición reveló el porcentaje de personas que están de acuerdo con el plan de "Escudo Fronterizo", medida propuesta por el gobierno para erradicar pasos no habilitados y combatir la migración irregular.

En ese sentido, el "Escudo Fronterizo" obtuvo un 80% de aprobación, siendo el proyecto mejor evaluado del listado frente a otros como la auditoría total del gasto público a los ministerios e instituciones del Estado, mejoras en el comité de reconstrucción de incendios, entre otros.

Prioridades del nuevo gobierno

Respecto a las prioridades en las que este nuevo gobierno ha enfatizado, los encuestados definieron que el área a la que se debería dedicar más esfuerzo es la de seguridad, delincuencia y narcotráfico, con un 61%.

Seguido de esto, se encuentra economía y empleo con un 41%, e inmigrción con un 21%.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Hoy es el último pago del ex Bono Marzo 2026: Revisa con tu RUT si recibes los $66.834

Lo último

Lo más visto

Impacto por salida de querido integrante de Zúmbale Primo: Publicó mensaje y la banda respondió

Es una de las agrupaciones más populares del momento en nuestro país, con impresionantes cifras en streaming y asistencia a conciertos. Ahora, les toca despedir a uno de sus integrantes.

16/03/2026

Hoy es el último pago del ex Bono Marzo 2026: Revisa con tu RUT si recibes los $66.834

A partir de este lunes, las familias podrán consultar si son parte del tercer grupo de beneficiados del Aporte Familiar Permanente.

16/03/2026

La jugada que barajan Camilo Huerta y Trini Neira contra Marité Matus tras escándalo de supuesta infidelidad

Rodrigo Núñez, abogado de Camilo Huerta, conversó con Primer Plano sobre las acciones judiciales en las que están trabajando, tras la acusación sobre una posible infidelidad que surgió la semana pasada.

16/03/2026

Edo Caroe y su esposa lamentan dolorosa pérdida familiar: “Veníamos luchando con un cáncer”

Catalina Ponce dio a conocer la triste noticia en una publicación en su cuenta de Instagram, la cual se repletó de mensajes en apoyo.

16/03/2026