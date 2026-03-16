Pdte. Kast inicia su mandato con un 57% de aprobación: La cifra más alta en los últimos 4 gobiernos - Chilevisión

Según la encuesta Cadem, José Antonio Kast obtiene el mayor porcentaje de aprobación en su primera semana de gobierno, superando a Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

La reciente encuesta Plaza Pública Cadem reveló que un 57% de los consultados aprueba el gobierno de José Antonio Kast en su primera semana como presidente, lo que lo convierte en el mandatario con mayor aprobación de los últimos cuatro gobiernos.

Esta nueva administración, pese a que comenzó el pasado 11 de marzo, se volvió la mejor evaluada desde 2010. Además, los encuestados demostraron su apoyo a las propuestas de seguridad que se han planteado.

La aprobación más alta desde 2010

Según el sondeo, un 57% de los encuestados está de acuerdo con el gobierno de Kast, convirtiéndolo en el mandatario con mayor aprobación desde 2010, superando a Sebastián Piñera 1 Y 2 (52% y 51%), Michelle Bachelet 2 (52%) y Gabriel Boric (50%).

Por otro lado, el 34% desaprobó la forma en que la máxima autoridad está conduciendo su gobierno, la cifra más alta en comparación a los mandatos anteriores.

Aprobación del plan "Escudo Fronterizo"

Asimismo, la medición reveló el porcentaje de personas que están de acuerdo con el plan de "Escudo Fronterizo", medida propuesta por el gobierno para erradicar pasos no habilitados y combatir la migración irregular.

En ese sentido, el "Escudo Fronterizo" obtuvo un 80% de aprobación, siendo el proyecto mejor evaluado del listado frente a otros como la auditoría total del gasto público a los ministerios e instituciones del Estado, mejoras en el comité de reconstrucción de incendios, entre otros.

Prioridades del nuevo gobierno

Respecto a las prioridades en las que este nuevo gobierno ha enfatizado, los encuestados definieron que el área a la que se debería dedicar más esfuerzo es la de seguridad, delincuencia y narcotráfico, con un 61%.

Seguido de esto, se encuentra economía y empleo con un 41%, e inmigrción con un 21%.