Destapan romance entre Daniel Fuenzalida y Titi García-Huidobro: Animadores explicaron su vínculo - Chilevisión

Primer Plano siguió la pista de la relación que habrían tenido los animadores durante el verano, en la que incluso habría habido una invitación a un viaje al extranjero.

Un nuevo romance se dio a conocer en el espectáculo nacional: Se trata de Daniel Fuenzalida y Titi García-Huidobro.

Así se dio a conocer en Primer Plano, donde revelaron detalles de la desconocida relación de los animadores, la que habría surgido en los últimos meses.

Sin embargo, al ser consultada, la comunicadora negó por completo el vínculo. “No, estas loca”, se limitó a comentar.

Daniel Fuenzalida aclara romance

Si bien todo indica que el romance entre Daniel Fuenzalida y Titi García-Huidobro habría llegado a su fin, el animador aseguró que el acercamiento que tuvieron fue solo profesional.

“La conozco hace mucho tiempo, somos amigos. Nos juntamos un día a comer porque queríamos hacer un podcast que iba a ser con su hijo y mi hija, pero nada de romance”, explicó.

“Fuimos a comer porque me planteó hacer un podcast con su hijo que es actor y yo se lo presenté a mi hija, que no tiene nada que ver con la tele, y fue para eso”, agregó.

Según revelaron el Primer Plano, fue tal la intensidad del romance que incluso el animador habría invitado a García-Huidobro a un viaje al extranjero, pero ella se habría negado y la relación no prosperó.

“Estoy soltero, estoy bien, preocupado de la pega. Me río de la situación, me imagino con la Titi y como que no tiene nada qué ver", comentó Fuenzalida.

En la misma línea, cerro indicando que "a la Titi la quiero harto, es una buena persona, una buena amiga y yo le agradezco mucho que haya dado unas declaraciones sobre lo que pasaba en Radio Activa y por qué yo había llegado a Radio Pudahuel”.