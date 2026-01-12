Titi García-Huidobro recordó últimos días de Andrés Caniulef: “Estaba en los brazos de su familia” - Chilevisión

La locutora participó anoche en un sensible homenaje en Primer Plano dedicado a la memoria y trayectoria del periodista. Allí, recordó al profesional y aseguró que estaba contento y realizado.

Unas emotivas y conmovedoras palabras dedicó Titi García-Huidobro a su excompañero de labores en el programa No es lo mismo de TeVex, el periodista Andrés Caniulef, quien falleció el viernes producto de un paro cardiorrespitartorio.

La locutora estuvo anoche en Primer Plano para participar de un sentido homenaje dedidaco a la memoria y trayectoria del comunicador, puesto que ambos compartieron varios meses en el espacio televisivo.

Comenzó con una profunda reflexión: "Las luces se apagan y uno no sabe cuál es la realidad de cada persona cuando no está frente a las cámaras. Las cosas pueden cambiar, uno puede mostrar mucha alegría y cada uno tiene sus problemas".

Aún así, García-Huidobro manifestó que su colega partió "en paz". "Andrés se fue sin rencor con nadie, era un hombre maravilloso, se fue haciendo lo que quería, volvió a estar en la tele, tuvo las oportunidades en todos los canales e hizo lo que quiso".

"Sí, la pasó mal también y tuvo una soledad tremenda, pero hoy estaba nuevamente en los brazos de su familia, de su mamá preciosa", complementó la también actriz.

Finalmente, expresó: "No vamos a poder hacer (hoy) el programa porque vamos a estar en el funeral, pero creo que va a ser muy difícil para mí no verlo en ese estudio porque si bien fueron pocos meses, lo llenaba de luz, profesionalismo y amistad, que eso es lo más lindo".