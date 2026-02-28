 Delincuentes asaltan con armas de fuego joyería en Providencia: Se vistieron como constructores - Chilevisión
28/02/2026 15:01

Las cámaras de seguridad de la galería comercial registraron el momento en que dos sujetos ingresan armados, para luego darse a la fuga con joyas de oro y relojes de lujo.

Publicado por CHV Noticias

Durante el mediodía de este sábado se registró un robo con violencia al interior de una joyería en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

De acuerdo a los primeros antecedentes recopilados, los hechos ocurren luego de que dos individuos ingresan provistos de armas de fuego e intimidan a dos trabajadoras del lugar.

Posterior a la violenta amenaza, los sujetos obligaron a las víctimas a entregar la totalidad de las joyas y especies que mantenían en el local. 

Investigan robo con intimidación en joyería de Providencia 

La mayor Carola Sepúlveda, de la Comisaría 19 de Providencia, indicó que tras el robo "los individuos que lo perpetraron se dieron a la fuga, tomando dirección al sector poniente".

Asimismo, indicó que dentro de los artículos robados se encuentran "joyas de oro y relojes de alta gama", evaluadas en cerca de $290 millones. 

Finalmente, la mayor señaló que tras el turbazo no resultaron víctimas lesionadas y detalló que los delincuentes vestían ropa similar a la que ocupan trabajadores que reparan avenidas en la zona. 

