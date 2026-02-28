 "Es un propósito hermoso": La inspiradora reflexión de Skarleth Labra tras coronarse reina de Viña - Chilevisión
28/02/2026 12:17

"Es un propósito hermoso": La inspiradora reflexión de Skarleth Labra tras coronarse reina de Viña

La ganadora de Fiebre de Baile compartió un escrito donde aseguró que espera inspirar a otras mujeres a cumplir sus sueños. También agradeció a su generalísimo Pato Sotomayor por su rol como jefe de campaña.

Publicado por CHV Noticias

A días de su elección como reina del Festival de Viña del Mar, Skarleth Labra fue hasta su cuenta de Instagram para compartir una emotiva reflexión y agradecer a quienes la ayudaron a cumplir su sueño, como ella lo definió.

"Ser Reina de Viña se siente mucho más que una corona… se siente un propósito hermoso", comenzó declarando en la red social. "Para mí es un honor gigante", continuó.

La ganadora de Fiebre de Baile señaló que el concurso "es parte de la historia de Chile y de nuestra cultura". Por lo mismo, dijo, "cumplir un sueño que veía tan lejano e imposible, me emociona profundamente".

En eso, envió un motivador mensaje a sus seguidores: "Quiero que este momento también sea un recordatorio de que los sueños sí se pueden construir con amor, con constancia y con personas lindas que te acompañan en el camino".

"Recibo esta corona con el corazón lleno y con el deseo profundo de poder ser una inspiración para muchas mujeres", manifestó también la apodada merenguito.

Finalmente, Labra tuvo palabras para Pato Sotomayor, periodista de Plan Perfecto y quien fue su jefe de campaña. "Gracias por ser un gran generalísimo, carismático y comprometido. También a Chilevisión por dejarme representarlos, son un amor".

