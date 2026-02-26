VIDEO | ¡La corona volvió a Chilevisión! Mira el piscinazo de Skar Labra como reina de Viña 2026 - Chilevisión

La influencer preparó una coreografía al ritmo de Beyoncé y se lanzó a la piscina del hotel Novotel de Viña del Mar.
Skarleth Labra fue coronada este jueves como la nueva reina del Festival de Viña del Mar, en una ceremonia a la que no asistió Matteo Bocelli, quien fue elegido como rey del certamen.
La influencer preparó una coreografía al ritmo de la canción Diva de Beyoncé y luego se lanzó a la piscina.
Su vestuario estuvo compuesto por un bikini blanco con un pareo y tocado del mismo color.
"¡Me ahogué! Yo no sé nadar ni sé flotar. La piscina igual está rica, pero igual me asusté un poquito porque no salió como esperaba", comentó la ganadora de Fiebre de Baile.
La joven, quien ha comentado públicamente que no sabe nadar, se asesoró con su pareja para su piquero. "Nunca había tomado clases de natación, pero él me ayudó y me guió", afirmó.