Recursos Humanos e inteligencia artificial: El nuevo perfil laboral que buscan las empresas - Chilevisión

26/02/2026 18:56

El uso de inteligencia artificial en Recursos Humanos redefine el perfil profesional que hoy buscan las empresas. La Ingeniería en Recursos Humanos de Iplacex forma especialistas en gestión estratégica de personas bajo modalidad 100% online.

Publicado por CHV Noticias La información es de Partners CHV

La transformación digital está cambiando la forma en que las empresas gestionan a sus equipos, por lo que, el área de Recursos Humanos dejó de ser exclusivamente administrativa y pasó a cumplir un rol estratégico, donde el análisis de datos, la planificación y el uso de la inteligencia artificial marcan la diferencia.

En este escenario, la carrera de Ingeniería en Recursos Humanos de Iplacex responde directamente a las nuevas exigencias del mercado laboral, formando profesionales capaces de integrar gestión de personas, estrategia de negocios y herramientas tecnológicas.

“La malla está organizada siguiendo el ciclo real de los recursos humanos. Desde la descripción de cargos y el reclutamiento, hasta la planificación estratégica del área. Todas esas etapas deben hacerse de manera profesional”, explica Juan Carlos Bacarreza, director de la Escuela de Administración y Negocios de la institución.

Uno de sus principales diferenciales de la carrera es la integración de herramientas digitales y el uso de inteligencia artificial aplicada a la gestión de talento. “Tenemos asignaturas que integran habilidades digitales y utilización de inteligencia artificial. Incluso les indicamos que utilicen IA para analizar datos, por ejemplo de remuneraciones en determinadas industrias”, señala Bacarreza.

Además, la formación profesional incorpora competencias de consultoría en Recursos Humanos, ampliando las posibilidades laborales. “En la parte profesional incorporamos la competencia de consultoría en Recursos Humanos. Eso permite que una persona pueda crear su propia consultora o integrarse como especialista externo en distintos procesos”, agrega el director.

Modalidad ideal para quienes trabajan

Otro de los atributos destacados de la carrera es su modalidad 100% online y asincrónica, pensada especialmente para personas que ya están insertas en el mundo laboral y buscan ampliar sus conocimientos

“La formación es completamente online. El estudiante accede a la plataforma con recursos de aprendizaje y estudia de manera autónoma. Muchos de nuestros estudiantes son mayores de 30 años y buscan avanzar profesionalmente sin dejar de trabajar”, explica Bacarreza.

Esta modalidad permite compatibilizar estudios, empleo y responsabilidades familiares, facilitando la profesionalización en un área que hoy ocupa un rol estratégico dentro de las organizaciones.

En un entorno empresarial cada vez más tecnológico, la carrera de Ingeniería en Recursos Humanos de Iplacex se posiciona como una alternativa alineada a las nuevas demandas del mercado, formando profesionales capaces de integrar inteligencia artificial, análisis de datos y planificación estratégica en la gestión de personas.

