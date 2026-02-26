Palta Meléndez reveló que trabaja como chofer de jeque árabe en España: “Llegó en un Mercedes” - Chilevisión

El reconocido humorista chileno lleva más de cinco años radicado en España, donde vive junto a su familia. De paso por nuestro país, reveló a qué se dedica y cuál es su fuente actual de ingresos.

En el marco de su visita a Chile, Juan Carlos Meléndez, mejor conocido como Palta Meléndez, entregó inéditos detalles de su nueva vida en España y reveló cuál es su fuente actual de ingresos.

Vale recordar que el humorista lleva cerca de cinco años viviendo en Europa, donde se radicó junto a su familia. "Me dedico a mi familia, me casé con española, tengo un hijo español y mi señora decidió volver a su tierra para estar con sus padres", partió diciendo.

En conversación con Expreso PM de Radio Bío-Bío, agregó que "estoy allá autoexiliado por amor a mi familia y a mis hijos, trabajo de forma esporádica de chofer y conductor de un jeque árabe, de la familia real saudí”.

Según contó en el programa, obtuvo dicho puesto de trabajo gracias a un imprevisto. "Llegué por accidente ahí en Marbella, por otro chileno; justo se enferma un conductor en el momento que llegaba el jeque, había que ir a buscarlo al aeropuerto”, relató.

Palta Meléndez y cómo obtuvo particular trabajo en España

“Me llama un chileno y me dice, ‘Oye, Palta ¿tienes documentos al día?’ Sí, ‘vente, andan desesperados buscando a alguien’. Se supone que yo era un conductor experimentado, experto en seguridad”, contó sobre esta anécdora.

Fue así como, posteriormente, se reunió con una mujer saudí en la plaza de Marbella: "Llegó en un Mercedes, me queda mirando así de pies a cabeza. Me observó y me dice ‘a las 3 de la mañana tienes que estar en el Marbella Club porque llega el jeque a las 6. Te van a pasar el auto’".

"Así de rápido", recalcó. "Llego ahí y de repente veo un despliegue de seguridad: cinco CIA, ocho guardaespaldas entre franceses, americanos, porque ellos viven preocupados de un atentado de la Yihad Islámica. Y yo no, pajarito nuevo", recordó.