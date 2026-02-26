 Palta Meléndez reveló que trabaja como chofer de jeque árabe en España: “Llegó en un Mercedes” - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno: “Subsecretaría jamás ingresó solicitud” por concesión marítima para China Mobile cable submarino Sismo remece a la región de Tarapacá: Revisa el epicentro y la magnitud Familia de Marta Larraechea confirma alta tras 22 días internada por picadura de avispa Con Milei y sin Bukele: Los presidentes que vendrán a Chile por el cambio de mando de Kast Fiscal Marcos Pastén entrega detalles de la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría de Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/02/2026 20:28

Palta Meléndez reveló que trabaja como chofer de jeque árabe en España: “Llegó en un Mercedes”

El reconocido humorista chileno lleva más de cinco años radicado en España, donde vive junto a su familia. De paso por nuestro país, reveló a qué se dedica y cuál es su fuente actual de ingresos.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

En el marco de su visita a Chile, Juan Carlos Meléndez, mejor conocido como Palta Meléndez, entregó inéditos detalles de su nueva vida en España y reveló cuál es su fuente actual de ingresos.

Vale recordar que el humorista lleva cerca de cinco años viviendo en Europa, donde se radicó junto a su familia. "Me dedico a mi familia, me casé con española, tengo un hijo español y mi señora decidió volver a su tierra para estar con sus padres", partió diciendo.

En conversación con Expreso PM de Radio Bío-Bío, agregó que "estoy allá autoexiliado por amor a mi familia y a mis hijos, trabajo de forma esporádica de chofer y conductor de un jeque árabe, de la familia real saudí”.

Según contó en el programa, obtuvo dicho puesto de trabajo gracias a un imprevisto. "Llegué por accidente ahí en Marbella, por otro chileno; justo se enferma un conductor en el momento que llegaba el jeque, había que ir a buscarlo al aeropuerto”, relató.

Palta Meléndez y cómo obtuvo particular trabajo en España

“Me llama un chileno y me dice, ‘Oye, Palta ¿tienes documentos al día?’ Sí, ‘vente, andan desesperados buscando a alguien’. Se supone que yo era un conductor experimentado, experto en seguridad”, contó sobre esta anécdora.

Fue así como, posteriormente, se reunió con una mujer saudí en la plaza de Marbella: "Llegó en un Mercedes, me queda mirando así de pies a cabeza. Me observó y me dice ‘a las 3 de la mañana tienes que estar en el Marbella Club porque llega el jeque a las 6. Te van a pasar el auto’".

"Así de rápido", recalcó. "Llego ahí y de repente veo un despliegue de seguridad: cinco CIA, ocho guardaespaldas entre franceses, americanos, porque ellos viven preocupados de un atentado de la Yihad Islámica. Y yo no, pajarito nuevo", recordó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Tienes entre 18 y 25 años? Consulta con tu RUT si recibes el subsidio al empleo joven todos los meses

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | Video muestra el momento exacto en que reos disfrazados de gendarmes salen de la ex Penitenciaría

El equipo de Reportajes de CHV Noticias accedió a un registro que muestra parte de lo que fue el escape de los reclusos desde el recinto penal.

26/02/2026

“Se estaba yendo...”: Álvaro Salas reveló por qué cortaron el show de Asskha Sumatra en Viña 2026

El humorista confirmó que había sido un corte pactado por la organización del certamen viñamarino y reveló las razones detrás.

26/02/2026

Nicole rompe el silencio y habla por primera vez tras ruptura con Sergio Lagos

La cantante fue escueta en su respuesta a la prensa sobre su exesposo tras asistir al Festival de Viña 2026.

26/02/2026

Gendarmes descubren túnel en cárcel de Talca: Responsables ya fueron identificados

Habría cuatro reos involucrados en la excavación del túnel, quienes ya fueron trasladados a otros recintos penales.

26/02/2026