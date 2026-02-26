Alineación planetaria 2026: Qué es el fenómeno, a qué hora y cómo verlo en Chile - Chilevisión

En los próximos días viviremos un increíble fenómeno en el cielo. Diversos planetas se podrán ver más de una especial manera desde el territorio chileno. Acá los detalles.

Tras el interés que hubo por el Eclipse Solar hace menos de dos semanas, este mismo mes la euforia regresa a causa de otro fenómeno astronómico.

Febrero de 2026 terminará con un evento que se podrá ver en Chile: Se trata de una alineación planetaria en el cielo, que ocurrirá el sábado 28.

Pero como muchos pueden creer, este fenómeno no significa que los planetas estén todos en una misma línea. César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile, explica la alineación planetaria a CHV Noticias.

¿Qué es una alineación planetaria?

"Desde la perspectiva de nosotros en la Tierra parece que los planetas están cerca. Estamos todos orbitando en el mismo plano, por lo tanto, desde la Tierra aparecen todos en esa línea que es el mismo camino que recorre el Sol en el cielo", explicó el experto.

Fuentes informó que el evento astronómico se podrá ver en cualquier lugar del mundo: "Esperando la puesta del sol, como a las 20:20 del sábado, vamos a ver estos 'puntitos' cerca del horizonte".

¿Qué se verá desde Chile?

"En Santiago habrá una ventana de unos 20 minutos para observar Mercurio. Arriba estará Venus y después Saturno. Hay otros planetas ahí, pero son demasiado débiles para ser vistos", precisó.

Sin embargo, el más visible será el planeta más grande del sistema solar: Júpiter.

César Fuentes detalló que "en la línea que sigue la eclíptica, más cerca de la Luna, se va a encontrar Júpiter que nos acompaña durante toda la noche en esta época. Se va a ver bastante brillante".

Además, reiteró que "si uno no tiene nada que evite la visión hacia el poniente, se podrá ver a Mercurio hasta las 20:40, a Venus y Saturno hasta las 21:30. Y Júpiter se va a ver casi todo el resto de la noche".

¿Se podrá mirar a simple vista?

De acuerdo al experto, Júpiter será la mayor atracción de esta alineación planetaria.

Al respecto entregó una recomendación: "Ese sí vale la pena mirarlo con binoculares para poder ver las lunas galileanas que aparecen cerca de él".