EXCLUSIVO | Video muestra el momento exacto en que reos disfrazados de gendarmes salen de la ex Penitenciaría - Chilevisión

26/02/2026 12:38

EXCLUSIVO | Video muestra el momento exacto en que reos disfrazados de gendarmes salen de la ex Penitenciaría

El equipo de Reportajes de CHV Noticias accedió a un registro que muestra parte de lo que fue el escape de los reclusos desde el recinto penal.

Publicado por CHV Noticias

Hace pocas horas, Gendarmería confirmó que los dos reos que estaban desaparecidos se fugaron desde el interior de la ex Penitenciaría de Santiago y hoy sus paraderos son desconocidos.  

Con el paso de las horas han seguido conociéndose detalles sobre el escape de los sujetos, identificados como Tomás González Quezada y Juan Flores Valenzuela, quienes dejaron el recinto penal utilizando uniformes de Gendarmería.

El equipo de Reportajes de CHV Noticias accedió en exclusiva a un registro en el que se ve a los individuos abandonando la cárcel en dirección desconocida, todo a plena luz del día.

Las autoridades aún no han podido establecer si hubo coordinación entre ambos con el exterior, solo entre ellos o directamente ninguna, así como quiénes facilitaron las vestimentas para concretar la huida. Tampoco está claro si, tras dejar la ex Penitenciaría, siguieron juntos o se separaron.

Este episodio desató una crisis al interior de la institución penitenciaria y derivó en la remoción de cuatro funcionarios: el director regional metropolitano, Héctor Labrín, así como el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno del CDP Santiago Uno.  

Mira el video acá:

Publicidad

26/02/2026

