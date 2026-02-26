 “Olvidó muy rápido a Nicole”: Revelan video que expone supuesto romance de Sergio Lagos con famosa periodista - Chilevisión
26/02/2026 12:11

“Olvidó muy rápido a Nicole”: Revelan video que expone supuesto romance de Sergio Lagos con famosa periodista

De acuerdo con el panelista, Maxi Fuentes, la periodista y el presentador de televisión abandonaron juntos una fiesta durante la madrugada.

Publicado por Josefina Vera

Durante la emisión del programa No es lo mismo, La locutora radial Titi García-Huidobro reveló un video con importantes detalles sobre Sergio Lagos y un supuesto nuevo romance, tras conocerse hace pocas semanas su quiebre matrimonial con Nicole después de 20 años.

De acuerdo con las declaraciones que se dieron en el espacio televisivo de la candidata a reina de Viña, el presentador de televisión habría dado vuelta la página y estaría cada vez más cercano a la periodista Rayén Araya.

Revelan supuesto amorío de Sergio Lagos

"Querían pasar piola escondiditos en un rincón del club Hollywood aquí en Viña del Mar y a las dos y cuarto de la mañana hicieron abandono", reveló el panelista Maxi Fuentes en el programa No Es Lo Mismo.

Con un video de la pareja caminando por la calle, mientras transeúntes les piden fotografías, Titi García Huidobro añadió: "Ellos llegaron a apoyar nuestra fiesta (...) estuvimos ahí conversando, disfrutando y después se fueron a sentar como grupo".

Sin embargo, de acuerdo con Maxi Fuentes, Lagos y Araya se habría ido del local juntos, tal como se muestra en dicho video.

"Sergio Lagos olvidó muy rápido a Nicole. Pero la que está más feliz con todo esto es Rayén, está como chancho en el lodo, está comiendo bueno y estamos hablando de ella", cerró Fuentes en el programa de Titi García-Huidobro.

Registro de Sergio Lagos y Rayén Araya

