Un condenado a cadena perpetua: Quiénes son los reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago - Chilevisión

26/02/2026 08:33

Un condenado a cadena perpetua: Quiénes son los reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago

Los internos de la cárcel contaban con importantes delitos efectuados y eran conocidos entre los funcionarios de Gendarmería por sus conductas.

Publicado por CHV Noticias

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, confirmó que los dos reos desaparecidos de la ex Penitenciaria de Santiago, se dieron a la fuga tras hacerse pasar por personal de Gendarmería.

Con importantes perfiles delictivos, uno de los reclusos fue catalogado de alta peligrosidad por su comportamiento fuera y dentro del recinto penitenciario.

Quiénes son los reos que se fugaron de ex Penitenciaría de Santiago

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes que escaparon de la cárcel son Tomás González Quezada, mejor conocido como "Pelao", y Juan Abdon Flores Valenzuela, identificado en el penitenciario como el "Indio Juan".

Sobre estos sujetos, el "Pelao" (el hombre con lentes en la fotografía) fue sentenciado a 16 años por homicidio frustrado a un carabinero, por lesiones graves al funcionario y porte de arma.

Asimismo, según consignó Radio Biobio, Gonzalez Quezada mantendría vínculos con movimientos anarquistas.

Por su parte, el otro reo, el "Indio Juan" está condenado a cadena perpetua por femicidio. Además, es un interno de cuidado permanente y conocido entre los gendarmenes por su comportamiento.

Ambos sujetos pertenecían a la Galería 7 del CDP Santiago Sur, desde donde estuvieron horas desaparecidos hasta comprobarse en las cámaras de seguridad que se habían hecho pasar por personal de Gendarmería.

