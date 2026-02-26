Un condenado a cadena perpetua: Quiénes son los reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago - Chilevisión

Los internos de la cárcel contaban con importantes delitos efectuados y eran conocidos entre los funcionarios de Gendarmería por sus conductas.
El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, confirmó que los dos reos desaparecidos de la ex Penitenciaria de Santiago, se dieron a la fuga tras hacerse pasar por personal de Gendarmería.
Con importantes perfiles delictivos, uno de los reclusos fue catalogado de alta peligrosidad por su comportamiento fuera y dentro del recinto penitenciario.
De acuerdo con las autoridades, los delincuentes que escaparon de la cárcel son Tomás González Quezada, mejor conocido como "Pelao", y Juan Abdon Flores Valenzuela, identificado en el penitenciario como el "Indio Juan".
Sobre estos sujetos, el "Pelao" (el hombre con lentes en la fotografía) fue sentenciado a 16 años por homicidio frustrado a un carabinero, por lesiones graves al funcionario y porte de arma.
Asimismo, según consignó Radio Biobio, Gonzalez Quezada mantendría vínculos con movimientos anarquistas.
Por su parte, el otro reo, el "Indio Juan" está condenado a cadena perpetua por femicidio. Además, es un interno de cuidado permanente y conocido entre los gendarmenes por su comportamiento.
Ambos sujetos pertenecían a la Galería 7 del CDP Santiago Sur, desde donde estuvieron horas desaparecidos hasta comprobarse en las cámaras de seguridad que se habían hecho pasar por personal de Gendarmería.