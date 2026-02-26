Reportan sismo de mediana intensidad en la región de Antofagasta - Chilevisión

De acuerdo con el Servicio Sismológico de Chile, el epicentro del temblor estuvo localizado a 79.22 kilómetros al suroeste de Ollagüe.

Un sismo de 5,0 sacudió este jueves 26 de febrero, esta vez en la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 06:07 horas y se localizó a 79.22 kilómetros al suroeste de Ollagüe.

Además, el organismo reportó que el temblor tuvo una profundidad de 122 kilómetros.

Hasta el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.