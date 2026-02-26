 “Se fue humillada”: La furiosa reacción del público tras abrupto corte del show de Asskha Sumatra en Viña 2026 - Chilevisión
26/02/2026 09:36

“Se fue humillada”: La furiosa reacción del público tras abrupto corte del show de Asskha Sumatra en Viña 2026

Las pifias a los animadores del certamen viñamarino no se hicieron esperar y se escucharon no solo durante la conferencia de prensa posterior, sino también durante la competencia internacional.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles el Festival de Viña del Mar 2026 vivió una de sus jornadas más tensas, luego de que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda fuesen intensamente pifeados por cortar el show de Asskha Sumatra.

La humorista tuvo una rutina de 50 minutos que se cortó de forma repentina y luego se le apagó el micrófono, lo que generó un tenso momento que mantuvo al monstruo molesto incluso durante el show de Ke Personajes.

¿Qué pasó con Asskha Sumatra?

La humorista estaba haciendo una rutina de stand-up que mantuvo al público animado y ferviente en todo momento, pero uno de los chistes fue cortado a la mitad con la cortina musical de despedida y los animadores dieron fin al espectáculo.

La primera transformista en subirse a la Quinta Vergara se mostró sorprendida y las pifias se sintieron fuertemente incluso durante su conferencia de prensa, donde la humorista intentó calmar los ánimos admitiendo que se había pasado del tiempo estipulado para su show.

"En la mañana todos los programas la estaban tirando para abajo, que iba a ser la primera humorista que se la iba a comer el monstruo. No fue así, cayó bocas, estaba buena la rutina. ¿porque dijo: 'No ma...' le pusieron la música? Le entregaron la gaviota y se fue llorando. Una falta de respeto para ella, se fue humillada", expresó un asistente.

Finalmente, otra persona concluyó: "Encontré que fue súper malo, porque estaba súper entretenida, a todos nos gustó, y nada que ver, a los otros artistas los han dejado mucho más tiempo".

Revive el momento:

