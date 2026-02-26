 Inspirado en la Quinta Vergara: Skar Labra recibió inédito trofeo por ser reina de Viña 2026 - Chilevisión
26/02/2026 20:39

Inspirado en la Quinta Vergara: Skar Labra recibió inédito trofeo por ser reina de Viña 2026

La nueva soberana de la Cuidad Jardín recibió las tradicionales corona, banda y el anillo de su reinado y también fue sorprendida con un particular premio de parte de Broncería Chile.

Publicado por CHV Noticias

Skarleth Labra fue coronada oficialmente este jueves como la nueva reina del Festival de Viña 2026

La ganadora de Fiebre de Baile recibió la banda de su reinado y también la tradicional corona diseñada por Aurus Joyerías, inspirada enla gaviota y las olas de las costas de Viña del Mar y adornada con zircones. 

Muy agradecida, soy un mar de lágrimas ahora mismo. Nunca pensé estar en esta posición, este año me postulé porque vengo de un camino lleno de aventuras que fue Fiebre de Baile y siempre tuve el cariño de la gente”, dijo al momento de recibir su corona. 

Sobre su candidatura, destacó que “esta instancia la utilicé para devolverle el cariño a la gente y de verdad, no sé que hice para merecer tanto cariño”.

Además, Skarleth Labra recibió un inédito trofeo creado por Broncería Chile, con un diseño inspirado en el escenario de la Quinta Vergara, que también sumó elementos como la gaviota.

Revive la coronación de Skarleth Labra 

