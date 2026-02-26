“Está odiando Chile”: Redes reaccionan en masa a ausencia de Matteo Bocelli en piscinazo de Viña 2026 - Chilevisión

Fue durante esta tarde cuando la flamante reina del certamen, Skarleth Labra, realizó el tradicional piscinazo en la ciudad jardín. Sin embargo lo hizo sola, ya que el cantante italiano no asistió a la ceremonia.
Sorpresa en redes causó la ausencia del cantante Matteo Bocelli en la tradicional ceremonia de coronación de los reyes del Festival de Viña del Mar, luego que saliera electo este miércoles tras una votación de la prensa acreditada.
El artista, quien se presentó este lunes en la Quinta Vergara a un año de su debut acompañando su padre Andrea, fue elegido al obtener 31 votos, superando a Juanes quien obtuvo 18, y a Fernando Godoy que recibió 17.
Por consecuencia de su repentina ausencia la nueva monarca del certamen, Skarleth Labra, brilló sola esta jornada al realizar el esperado piscinazo en el hotel Novotel de la Ciudad Jardín.
Sin embargo, al contrario de años anteriores, debió hacerlo sola, pues el intérprete no se presentó en el recinto. Dicho esto, especulaciones afirman que será coronado estos días en la Quinta Vergara, lugar podría recibir sus millonarios premios.
Como era de esperar, en redes sociales como X reaccionaron en masa al desaire del italiano al piscinazo, pues tampoco emitió declaraciones a la prensa ni hizo publicaciones en plataformas como Instagram.
"Siempre supe que el Matteo Bocelli era súper insípido", "No tengo pruebas ni tampoco dudas que Bocelli está odiando Chile, el festival y ser jurado, no se presentó como rey de Viña" y "Free Matteo Bocelli", fueron algunas de los escritos.
free matteo bocelli🗽 wn no tengo pruebas ni tampoco dudas que matteo bocelli está odiando chile, el festival y ser jurado 💀 no se presentó como rey de viña#Viña2026 Matteo Bocelli anda disociado igual que yo en el trabajo . De verdad creían que Matteo Bocelli, tenor que usa frac en sus presentaciones y es hijo del músico más rico de Italia, se tiraría un piscinazo en un hotel de 3 o 4 estrellas en Viña? Yo como mucho esperaba verlo salir con la manito a decir gracias. El gusto de las periodistas por votar a un wn que da CERO contenido !! Con que fin sacaron rey a bocelli si el tipo con cuea iba a mandar un saludo ? lo falta de show que son las wnas #Viña2026 y eso que a mi me gusta matteo xd pero muy fifi
free matteo bocelli🗽— mai :3 (@maisitazz) February 26, 2026
wn no tengo pruebas ni tampoco dudas que matteo bocelli está odiando chile, el festival y ser jurado 💀 no se presentó como rey de viña#Viña2026— 𝐚𝐧 ✮⋆˙ (@anndr3eA_) February 26, 2026
Matteo Bocelli anda disociado igual que yo en el trabajo .— No es fácil ser Chilena (@SitaDeluxe) February 26, 2026
De verdad creían que Matteo Bocelli, tenor que usa frac en sus presentaciones y es hijo del músico más rico de Italia, se tiraría un piscinazo en un hotel de 3 o 4 estrellas en Viña? Yo como mucho esperaba verlo salir con la manito a decir gracias.— María Von Trapp (@MariaEnTwit) February 27, 2026
El gusto de las periodistas por votar a un wn que da CERO contenido !! Con que fin sacaron rey a bocelli si el tipo con cuea iba a mandar un saludo ? lo falta de show que son las wnas #Viña2026 y eso que a mi me gusta matteo xd pero muy fifi— MJacque_! 🪐💚 (@Mjquv) February 27, 2026