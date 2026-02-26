“Está odiando Chile”: Redes reaccionan en masa a ausencia de Matteo Bocelli en piscinazo de Viña 2026 - Chilevisión

Fue durante esta tarde cuando la flamante reina del certamen, Skarleth Labra, realizó el tradicional piscinazo en la ciudad jardín. Sin embargo lo hizo sola, ya que el cantante italiano no asistió a la ceremonia.

Sorpresa en redes causó la ausencia del cantante Matteo Bocelli en la tradicional ceremonia de coronación de los reyes del Festival de Viña del Mar, luego que saliera electo este miércoles tras una votación de la prensa acreditada.

El artista, quien se presentó este lunes en la Quinta Vergara a un año de su debut acompañando su padre Andrea, fue elegido al obtener 31 votos, superando a Juanes quien obtuvo 18, y a Fernando Godoy que recibió 17.

Por consecuencia de su repentina ausencia la nueva monarca del certamen, Skarleth Labra, brilló sola esta jornada al realizar el esperado piscinazo en el hotel Novotel de la Ciudad Jardín.

Sin embargo, al contrario de años anteriores, debió hacerlo sola, pues el intérprete no se presentó en el recinto. Dicho esto, especulaciones afirman que será coronado estos días en la Quinta Vergara, lugar podría recibir sus millonarios premios.

Las reacciones en X tras ausencia de Bocelli

Como era de esperar, en redes sociales como X reaccionaron en masa al desaire del italiano al piscinazo, pues tampoco emitió declaraciones a la prensa ni hizo publicaciones en plataformas como Instagram.

"Siempre supe que el Matteo Bocelli era súper insípido", "No tengo pruebas ni tampoco dudas que Bocelli está odiando Chile, el festival y ser jurado, no se presentó como rey de Viña" y "Free Matteo Bocelli", fueron algunas de los escritos.