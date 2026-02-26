Emoción a flor de piel: Los primeros memes que deja el elogiado show de Mon Laferte en Viña 2026 - Chilevisión

La cantautora viñamarina partió su presentación con los ojos vendados y vestida de blanco. A través de X, los televidentes la llenaron de elogios.

La presentación de Mon Laferte en el Festival de Viña del Mar 2026 generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los televidentes destacaron la intensidad y calidad del espectáculo ofrecido por la cantante chilena.

Desde los primeros minutos de su show en la Quinta Vergara, la artista captó la atención del público con un repertorio marcado por su potencia vocal y una interpretación cargada de emoción, elementos que rápidamente comenzaron a comentarse en la red social X.

A través de diversos memes, numerosos usuarios valoraron especialmente la capacidad interpretativa de la cantante, resaltando la fuerza con la que transmite sus canciones sobre el escenario.

Junto con los elogios a su presentación, en redes sociales también comenzaron a surgir comentarios que planteaban la posibilidad de que la cantante recibiera la Gaviota de Platino, uno de los reconocimientos más exclusivos del certamen.

Cabe mencionar que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, confirmó que Laferte reúne "todas las condiciones" para que reciba este galardón.

Revisa las reacciones acá:

ASÍ ME TIENE LA MON CON APENAS DOS CANCIONES #Viña2026 pic.twitter.com/j9B3X9CPc1 — andy; 🇵🇸🍏 (@fanyhaterdetodo) February 27, 2026

Mon Laferte es la muestra que en nuestro país hay artistas increíbles, con talento, e identidad única. Chile tiene cultura, arte y voces que merecen ser escuchadas y valoradas. Apoyar a nuestros artistas también es apoyar nuestra cultura. Lo mejor, Mon, te mereces todo. #Viña2026 — Belén (@ikunotes) February 27, 2026

Lo que eres mujer eres todooooooo te amo mon #Viña2026 pic.twitter.com/f7GhJvgxki — 🧡 (@yymm180) February 27, 2026