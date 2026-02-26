Nueva Pensión Mujer: Revisa acá si cumples los requisitos para aumentar tu jubilación sin postular - Chilevisión

Este beneficio complementa la pensión actual de mujeres pensionadas, calculado en Unidades de Fomento (UF), con el objetivo de igualar el monto de la pensión de una mujer con la de un hombre.

A partir de enero de este año, el sistema provisional comenzó a implementar un nuevo beneficio cuyo objetivo es mejorar las jubilaciones de las mujeres y reducir las brechas de género en pensiones.

Conocido como Nueva Pensión Mujer o también como Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida, este aporte surge en el marco de la Reforma de Pensiones y de la creación de un nuevo Seguro Social.

Quiénes podrán recibir el beneficio Nueva Pensión Mujer

Una de las características del beneficio es que no requiere postulación, ya que es automático al momento de cumplir con los siguientes requisitos:

Tengan 65 años o más Hayan cotizado y reciban una pensión de vejez o invalidez como titulares de una AFP o de una empresa de seguros de vida Estén afiliadas y con, al menos, una cotización antes de cumplir los 50 años



¿Cuál es el monto de Nueva Pensión Mujer?

Esta iniciativa pretende igualar el monto de la pensión de una mujer con la de un hombre que tenga el mismo ahorro, grupo familiar equivalente y edad de jubilación.

Esta iniciativa realizará el pago como una pensión que será calculada en Unidades de Fomento (UF) a mujeres pensionadas.