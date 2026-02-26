Sismo remece a la región de Tarapacá: Revisa el epicentro y la magnitud - Chilevisión

El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico se registró a 42 kilómetros al suroeste de la Mina Collahuasi minutos antes de las 16 horas.

La tarde de este jueves se percibió un sismo en la zona norte del país, específicamente en la región de Tarapacá.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una magnitud de 4,5.

El epicentro del temblor se ubicó a 42 kilómetros al suroeste de la Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá, a una profundidad de 123 kilómetros.

El movimiento telúrico se sintió a las 15:45 horas y de momento no se han reportado daños a personas, estructuras o servicios.