 Sismo remece a la región de Tarapacá: Esta fue la magnitud - Chilevisión
Minuto a minuto
Así luce Sergio Velasco, protagonista de memorable franja electoral “¡Trabajo, trabajo, trabajo!” “Te perdono y doy vuelta la página”: Evelyn Matthei cerró impasse con José Antonio Kast por ataque de bots “Hacía cosas malas”: Familia de joven desaparecida en San Bernardo apunta al principal sospechoso Solo 3 segundos en pantalla: El desafío de los candidatos independientes en la franja electoral Sismo remece a la región de Tarapacá: Esta fue la magnitud
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/10/2025 14:30

Sismo remece a la región de Tarapacá: Esta fue la magnitud

Un nuevo temblor sorprendió al norte grande del país durante este martes, cuyo epicentro fue cerca de la localidad de Pica.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La tarde de este martes se registró un sismo  en la localidad de Pica, región de Tarapacá.

De acuerdo a Sismología Chile la magnitud del temblor fue de 5.6. 

El epicentro de movimiento telúrico se registró a 36.88 kilómetros del noreste de la localidad de Pica.

El sismo fue el décimo temblor registrado en la zona norte durante esta jornada, siendo el de mayor magnitud en lo que va del día.

En desarrollo...

Publicidad

Destacamos

Noticias

Publican resultados del Servicio Militar 2026: Revisa con tu RUT si te llamaron

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Los WhatsApp del cliente acusado de asesinar a delivery: “¿Dónde está mi pedido?”

Un retraso de 13 minutos en la llegada del pedido de comida rápida desató un enfrentamiento que terminó con la vida del repartidos. Minutos antes ambos habían tenidos un áspero intercambio por mensajes.

14/10/2025

“Conmigo no”: Polémica evaluación desató nuevo cruce entre Faloon y Raquel en Fiebre de Baile

La ex chica Yingo salió en defensa de su compañera María José Quiroz, luego que recibiera una fuerte crítica de la jurado en el estelar de Chilevisión.

14/10/2025

Publican resultados del Servicio Militar 2026: Revisa con tu RUT si te llamaron

El sorteo general es un sorteo público y aleatorio que se realiza con los varones para completar los cupos que no se llenaron con conscriptos voluntarios. Revisa acá los resultados.

14/10/2025

“Es bastante lamentable”: Revelan por qué Rosario Bravo no acepta acuerdo con Daniel Fuenzalida

Juan Pablo Zamora, representante de la influencer, señaló que todavía no ha podido hacer el cálculo total de la deuda, ya que cada vez van apareciendo más elementos que abultan los montos.

14/10/2025