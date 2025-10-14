Sismo remece a la región de Tarapacá: Esta fue la magnitud - Chilevisión

Un nuevo temblor sorprendió al norte grande del país durante este martes, cuyo epicentro fue cerca de la localidad de Pica.

La tarde de este martes se registró un sismo en la localidad de Pica, región de Tarapacá.

De acuerdo a Sismología Chile la magnitud del temblor fue de 5.6.

El epicentro de movimiento telúrico se registró a 36.88 kilómetros del noreste de la localidad de Pica.

El sismo fue el décimo temblor registrado en la zona norte durante esta jornada, siendo el de mayor magnitud en lo que va del día.

Hora Local: 2025/10/14 14:10:18, mag: 5.6, Lat: -20.19, Lon: -69.18, Prof: 98.2, Loc : 36.88 km al NE de Pica — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 14, 2025

En desarrollo...