“Fuera de contexto”: La Pola no perdonó dichos de Álvaro Salas sobre Asskha Sumathra tras rutina en Viña - Chilevisión

La popular transformista salió a defender con todo a su colega y no dejó pasar las palabras de Salas, quien apuntó a la "inexperiencia" de la humorista en Viña 2026.

El abrupto corte en la rutina de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026 sigue sumando reacciones. Dentro de ellas se encuentra La Pola, otra conocida figura del transformismo y el humor en Chile.

En conversación con el programa Zona de Estrellas, Fernando Vergara, la persona detrás del querido personaje, salió a defender con todo a su colega y arremetió contra Álvaro Salas, quien entregó una de las primeras declaraciones tras el polémico show.

Recordemos que el denominado "rey del chiste corto", quien se encontraba en el público al momento de la presentación, contestó un llamado en vivo del programa Hablemos de Viña del canal de YouTube Fabuloso.

"De manera extraoficial, la cortaron porque se salió totalmente del libreto, se estaba yendo un poquito al chancho", reveló Salas, quien además posicionó la rutina de Sumathra en el último lugar de sus preferencias.

"Por una cosa de inexperiencia más que nada. A la Asskha la gente la quiere, la esperó y la recibió bien", señaló.

El descargo de La Pola tras polémica con Asskha Sumathra en Viña

"Lo que nosotras hacemos es stand up con café concert, no estamos acostumbrados a trabajar con un libreto", partió diciendo Pola.

La transformista recordó el apoyo que recibió de Salas cuando participó en el programa Coliseo Romano. Sin embargo, no dudó en cuestionar sus dichos.

"Encuentro fuera de contexto que le diga eso a la Asskha cuando toda una producción trabajó con ella para una rutina, y que después digan que ella se salió (de libreto). Es lógico que se iba a salir si nosotros estamos acostumbrados a eso", apuntó.

Más adelante, Pola arremetió contra el legendario humorista chileno: "Lo que pasa es que a Álvaro le gusta que le digan 'aprendí de él' y este no fue el caso".

"A ella (Sumathra) la pautearon mucho cuando estuvo en el programa Coliseo y bajó el moño (...) Me saco el sombrero por lo que ha hecho la Botota, yo, Luz Violeta, The Switch... Asskha pavimentó realmente el camino del transformista en el humor", sinceró.