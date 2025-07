¿Qué fue de La Pola? Ícono del transformismo chileno reaparece tras compleja etapa en la cárcel - Chilevisión

Fernando Vergara, artista detrás del personaje de La Pola, reapareció en pantalla y contó las razones que lo llevaron a retirarse de las pistas. "Estuve privado de libertad por un año", reveló.

En el año 2012, La Pola se convirtió en una de las grandes revelaciones del humor chileno. Con participaciones en festivales y programas de TV, la transformista se ganó el cariño del público a lo largo del país.

Sin embargo, desde hace más de tres años, se mantuvo alejada de la televisión. ¿Las razones? Un conflicto familiar que escaló a una demanda judicial y finalmente a la cárcel. Actualmente, se encuentra en libertad y busca retomar su carrera artística.

El salto a la fama de La Pola

Fernando Vergara es el artista detrás de La Pola, personaje con amplia trayectoria en el mundo del transformismo.

Si bien ya realizaba algunos shows en discoteques del país, su popularidad llegó en 2012, cuando participó en la segunda temporada de Coliseo Romano, mismo espacio en la que concursaron comediantes como Luis Slimming y Edo Caroe.

Desde un comienzo, encantó al jurado con su humor blanco y algo pícaro, anécdotas familiares y una expresión que a estas alturas ya es su marca registrada: "¡Chooolo!".

El comediante llegó hasta la final del mencionado programa humorístico, obteniendo el segundo lugar, siendo superado por Centella.

Pese a este resultado, el personaje se convirtió en todo un fenómeno televisivo. Fue notera de matinales, se presentó en masivos festivales como Talca y Dichato y hasta tuvo un fallido intento por ser reina de Viña.

La Pola (2013)

El presente de La Pola y su duro paso por la cárcel

En una reciente entrevista con el programa Acorralados con Yoyi, La Pola reapareció en pantalla después de tres años de ausencia y especulaciones sobre su vida actual.

"Estuve dos años fuera de las pistas y fue lo más doloroso que ha pasado", indicó Fernando. Al ser consultado sobre las razones de este alejamiento, indicó que se debió a "problemas familiares".

"Me cuesta decirlo. Tuve problemas con mi hermana y ella me demandó por violencia intrafamiliar, que yo supuestamente la había golpeado y estuve detenido por eso. No hubo pruebas, pero sí estuve privado de libertad por un año", detalló.

Asimismo, señaló que estuvo dos meses en la cárcel y el resto del año en el hospital psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak. "Por mi sexualidad corría riesgo estando en prisión. Aparte, como era un personaje público, era más riesgoso", afirmó.

"Primera vez que paso por algo así, no se lo doy a nadie. Fue doloroso de parte de quien venía, que es tu sangre. Ahora estoy solo, velo por mí nomás. Me costó salir adelante, pero lo estoy logrando con el apoyo de la gente", agregó.

A raíz de este complejo proceso, La Pola rompió el vínculo con su familia, especialmente con su hermana y su madre. A esta última, incluso, evita mencionarla en sus actuales rutinas de humor.

Ahora ya se encuentra en libertad y está retomando de a poco su vida artística, con presentaciones en algunos locales de Santiago. Además, sueña con volver a pisar grandes escenarios del país.

Así luce La Pola en la actualidad: