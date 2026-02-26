“Te caíste fuerte”: Redes liquidan a Karen Doggenweiler por polémico momento con Asskha Sumathra - Chilevisión

Después del abrupto corte a la transformista, miles de usuarios fueron hasta las redes sociales de la animadora del Festival de Viña 2026 para dejarle recetas y duras críticas.

Karen Doggenweiler se convirtió en blanco de críticas tras el abrupto término de la rutina de Asskha Sumathra.

La animadora, en compañía de Rafael Araneda, irrumpió en el escenario de la Quinta Vergara para entregarle las dos gaviotas a la transformista.

Sin embargo, pese a esta exitosa noche, se fueron a comerciales sin que la comediante tuviera la posibilidad de despedirse del público, desatando una ola de pifias que se extendió por más de 20 minutos.

Críticas a Karen Doggenweiler tras show de Asskha Sumathra

Cabe recordar que, en medio de este tenso momento, Doggenweiler se acercó a Sumathra para decirle algo al oído. Luego, los animadores se retiraron con la artista del escenario.

Esta situación fue repudiada en redes sociales, tanto así que miles de usuarios fueron hasta la cuenta de Instagram para manifestarse contra Karen.

"Es una falta de respeto", "te caíste fuerte", "los animadores más sin criterio de la historia del festival", "mal con Asskha", "ibas tan bien" y "desilusión total", fueron parte de los comentarios.