 “Te caíste fuerte”: Redes liquidan a Karen Doggenweiler por polémico momento con Asskha Sumathra - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno: “Subsecretaría jamás ingresó solicitud” por concesión marítima para China Mobile cable submarino Sismo remece a la región de Tarapacá: Revisa el epicentro y la magnitud Familia de Marta Larraechea confirma alta tras 22 días internada por picadura de avispa Con Milei y sin Bukele: Los presidentes que vendrán a Chile por el cambio de mando de Kast Fiscal Marcos Pastén entrega detalles de la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría de Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/02/2026 18:39

“Te caíste fuerte”: Redes liquidan a Karen Doggenweiler por polémico momento con Asskha Sumathra

Después del abrupto corte a la transformista, miles de usuarios fueron hasta las redes sociales de la animadora del Festival de Viña 2026 para dejarle recetas y duras críticas.

Publicado por CHV Noticias

Karen Doggenweiler se convirtió en blanco de críticas tras el abrupto término de la rutina de Asskha Sumathra.

La animadora, en compañía de Rafael Araneda, irrumpió en el escenario de la Quinta Vergara para entregarle las dos gaviotas a la transformista.

Sin embargo, pese a esta exitosa noche, se fueron a comerciales sin que la comediante tuviera la posibilidad de despedirse del público, desatando una ola de pifias que se extendió por más de 20 minutos.

Críticas a Karen Doggenweiler tras show de Asskha Sumathra

Cabe recordar que, en medio de este tenso momento, Doggenweiler se acercó a Sumathra para decirle algo al oído. Luego, los animadores se retiraron con la artista del escenario.

Esta situación fue repudiada en redes sociales, tanto así que miles de usuarios fueron hasta la cuenta de Instagram para manifestarse contra Karen.

"Es una falta de respeto", "te caíste fuerte", "los animadores más sin criterio de la historia del festival", "mal con Asskha", "ibas tan bien" y "desilusión total", fueron parte de los comentarios.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Tienes entre 18 y 25 años? Consulta con tu RUT si recibes el subsidio al empleo joven todos los meses

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | Video muestra el momento exacto en que reos disfrazados de gendarmes salen de la ex Penitenciaría

El equipo de Reportajes de CHV Noticias accedió a un registro que muestra parte de lo que fue el escape de los reclusos desde el recinto penal.

26/02/2026

“Se estaba yendo...”: Álvaro Salas reveló por qué cortaron el show de Asskha Sumatra en Viña 2026

El humorista confirmó que había sido un corte pactado por la organización del certamen viñamarino y reveló las razones detrás.

26/02/2026

Nicole rompe el silencio y habla por primera vez tras ruptura con Sergio Lagos

La cantante fue escueta en su respuesta a la prensa sobre su exesposo tras asistir al Festival de Viña 2026.

26/02/2026

Gendarmes descubren túnel en cárcel de Talca: Responsables ya fueron identificados

Habría cuatro reos involucrados en la excavación del túnel, quienes ya fueron trasladados a otros recintos penales.

26/02/2026