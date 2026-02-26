 Gobierno: “Subsecretaría jamás ingresó solicitud” por concesión marítima para China Mobile cable submarino - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno: “Subsecretaría jamás ingresó solicitud” por concesión marítima para China Mobile cable submarino Sismo remece a la región de Tarapacá: Revisa el epicentro y la magnitud Familia de Marta Larraechea confirma alta tras 22 días internada por picadura de avispa Con Milei y sin Bukele: Los presidentes que vendrán a Chile por el cambio de mando de Kast Fiscal Marcos Pastén entrega detalles de la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría de Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/02/2026 20:08

Gobierno: “Subsecretaría jamás ingresó solicitud” por concesión marítima para China Mobile cable submarino

A través de un comunicado el ministerio de Defensa negó que se haya hecho la solicitud y en su lugar, aseguraron que "fue la empresa la que efectuó este trámite de manera autónoma".

Publicado por Fernanda Valdenegro

La polémica por eproyecto de cable submarino Chile-China Express sumó un nuevo capítulo luego de que el gobierno emitiera un comunicado en el que desmiente el supuesto ingreso de una solicitud para tramitar el permiso. 

Esta jornada se conoció que el ministerio de Defensa habría ingresado el 17 de enero una solicitud de concesión marítima para China Mobile International, pese a las advertencias de Estados Unidos.

Sin embargo, a través de un comunicado, el gobierno expuso que “es falso señalar que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 'ingresó una solicitud formal' para la entrega de una concesión marítima".

"La subsecretaría jamás “ingresó” una solicitud”, señala el mensaje.

Al respecto, aclararon que el pasado 17 de febrero la empresa CMI Chile, filial de China Mobile International, “ingresó por vía digital una solicitud de concesión marítima ante la subsecretaría”.

De acuerdo al documento del ministerio de Defensa, la presentación de dicha solicitud “obliga a la subsecretaría a comenzar un proceso de revisión de admisibilidad, de acuerdo con los procedimientos y normativa vigente. Es decir, la solicitud ni siquiera ha sido declarada admisible”.

En sentido, insistieron en que “fue la empresa la que efectuó este trámite de manera autónoma, a través de una plataforma digital dispuesta para ello. La subsecretaría recibe y analiza las solicitudes, no las ingresa”. 

Finalmente, recalcaron que el proceso de tramitación no ha concluído y “como se ha señalado públicamente, las evaluaciones en torno a este proyecto están en sus etapas iniciales”.

Incluso el propio presidente Gabriel Boric se refirió al conflicto esta semana y a través de su cuenta de X señaló que “durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada, que por cierto excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nueva Pensión Mujer: Revisa acá si cumples los requisitos para aumentar tu jubilación sin postular

Lo último

Lo más visto

No faltaron los chascarros: Así fue la coronación de Skarleth Labra como reina de Viña 2026

Tras ganar la votación de la prensa, la influencer llegó este jueves a la ceremonia sin la presencia del cantante italiano Matteo Bocelli, quien fue elegido como rey del certamen.

26/02/2026

Palta Meléndez reveló que trabaja como chofer de jeque árabe en España: “Llegó en un Mercedes”

El reconocido humorista chileno lleva más de cinco años radicado en España, donde vive junto a su familia. De paso por nuestro país, reveló a qué se dedica y cuál es su fuente actual de ingresos.

26/02/2026

“Fue una escena terrible”: El doloroso relato de un sobreviviente de la tragedia en Renca

David Cortés, sobreviviente de la explosión, es concuñado de Julio Fuentes Opazo, una de las víctimas fatales confirmadas recientemente. Ambos se encontraban trabajando en la autopista al momento de la explosión.

26/02/2026

Figura no recibió ningún voto: Así quedó la tabla de los candidatos a Rey y Reina de Viña 2026

Este miércoles la prensa votó por sus candidatos favoritos. Revisa acá quiénes tuvieron más chances de llevarse la corona y quiénes estuvieron muy lejos.

25/02/2026