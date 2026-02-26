Gobierno: “Subsecretaría jamás ingresó solicitud” por concesión marítima para China Mobile cable submarino - Chilevisión

A través de un comunicado el ministerio de Defensa negó que se haya hecho la solicitud y en su lugar, aseguraron que "fue la empresa la que efectuó este trámite de manera autónoma".

La polémica por el proyecto de cable submarino Chile-China Express sumó un nuevo capítulo luego de que el gobierno emitiera un comunicado en el que desmiente el supuesto ingreso de una solicitud para tramitar el permiso.

Esta jornada se conoció que el ministerio de Defensa habría ingresado el 17 de enero una solicitud de concesión marítima para China Mobile International, pese a las advertencias de Estados Unidos.

Sin embargo, a través de un comunicado, el gobierno expuso que “es falso señalar que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 'ingresó una solicitud formal' para la entrega de una concesión marítima".

"La subsecretaría jamás “ingresó” una solicitud”, señala el mensaje.

Al respecto, aclararon que el pasado 17 de febrero la empresa CMI Chile, filial de China Mobile International, “ingresó por vía digital una solicitud de concesión marítima ante la subsecretaría”.

De acuerdo al documento del ministerio de Defensa, la presentación de dicha solicitud “obliga a la subsecretaría a comenzar un proceso de revisión de admisibilidad, de acuerdo con los procedimientos y normativa vigente. Es decir, la solicitud ni siquiera ha sido declarada admisible”.

En sentido, insistieron en que “fue la empresa la que efectuó este trámite de manera autónoma, a través de una plataforma digital dispuesta para ello. La subsecretaría recibe y analiza las solicitudes, no las ingresa”.

Finalmente, recalcaron que el proceso de tramitación no ha concluído y “como se ha señalado públicamente, las evaluaciones en torno a este proyecto están en sus etapas iniciales”.

Incluso el propio presidente Gabriel Boric se refirió al conflicto esta semana y a través de su cuenta de X señaló que “durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada, que por cierto excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades”.