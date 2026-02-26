Corona y piscinazo: Así fue el gran momento de Skar Labra como reina del Festival de Viña 2026 - Chilevisión

La ceremonia de coronación y posterior piscinazo de la reina se realizará esta tarde en las dependencias del Hotel Novotel de Viña del Mar y puedes seguir todos los detalles a través de las pantallas de Chilevisión.

Skarleth Labra y Matteo Bocelli se convirtieron en los nuevos reyes del Festival de Viña 2026, tras imponerse en la votación de la prensa acreditada.

Los nuevo soberanos de la Ciudad Jardín serán coronados la tarde de este jueves 26 de febrero y luego se procederá con el tradicional piscinazo.

Los reyes recibirán millonarios premios entre ellos una corona inspirada en la gaviota y las olas de las costas de Viña del Mar y adornada con zircones.

El diseño está a cargo de Aurus Joyerías, quienes también crearon el anillo que se le entregará a Skarleth Labra por su título.

Existen tres modelos disponibles que el mismo público elegió: Viviana, La Dama del Lago; Nerissa, Hija del Mar; y Brigitte, La Dama de los Manantiales. .

Mira cómo fue el pisicinazo de Skarleth Labra

La coronación y el piscinazo de Skarleth Labra se pudieron seguir en vivo por las pantallas de Chileivisión y su señal online, a través del programa Plan Perfecto.

Revisa acá el momento.