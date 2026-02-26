 Corona y piscinazo: Así fue el gran momento de Skar Labra como reina del Festival de Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno: “Subsecretaría jamás ingresó solicitud” por concesión marítima para China Mobile cable submarino Sismo remece a la región de Tarapacá: Revisa el epicentro y la magnitud Familia de Marta Larraechea confirma alta tras 22 días internada por picadura de avispa Con Milei y sin Bukele: Los presidentes que vendrán a Chile por el cambio de mando de Kast Fiscal Marcos Pastén entrega detalles de la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría de Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/02/2026 19:03

Corona y piscinazo: Así fue el gran momento de Skar Labra como reina del Festival de Viña 2026

La ceremonia de coronación y posterior piscinazo de la reina se realizará esta tarde en las dependencias del Hotel Novotel de Viña del Mar y puedes seguir todos los detalles a través de las pantallas de Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

Skarleth Labra y Matteo Bocelli se convirtieron en los nuevos reyes del Festival de Viña 2026, tras imponerse en la votación de la prensa acreditada. 

Los nuevo soberanos de la Ciudad Jardín serán coronados la tarde de este jueves 26 de febrero y luego se procederá con el tradicional piscinazo. 

Los reyes recibirán millonarios premios entre ellos una corona inspirada en la gaviota y las olas de las costas de Viña del Mar y adornada con zircones. 

El diseño está a cargo de Aurus Joyerías, quienes también crearon el anillo que se le entregará a Skarleth Labra por su título. 

Existen tres modelos disponibles que el mismo público elegió: Viviana, La Dama del LagoNerissa, Hija del Mar; y Brigitte, La Dama de los Manantiales

Mira cómo fue el pisicinazo de Skarleth Labra

La coronación y el piscinazo de Skarleth Labra se pudieron seguir en vivo por las pantallas de Chileivisión y su señal online, a través del programa Plan Perfecto.

Revisa acá el momento.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nueva Pensión Mujer: Revisa acá si cumples los requisitos para aumentar tu jubilación sin postular

Lo último

Lo más visto

No faltaron los chascarros: Así fue la coronación de Skarleth Labra como reina de Viña 2026

Tras ganar la votación de la prensa, la influencer llegó este jueves a la ceremonia sin la presencia del cantante italiano Matteo Bocelli, quien fue elegido como rey del certamen.

26/02/2026

Palta Meléndez reveló que trabaja como chofer de jeque árabe en España: “Llegó en un Mercedes”

El reconocido humorista chileno lleva más de cinco años radicado en España, donde vive junto a su familia. De paso por nuestro país, reveló a qué se dedica y cuál es su fuente actual de ingresos.

26/02/2026

“Fue una escena terrible”: El doloroso relato de un sobreviviente de la tragedia en Renca

David Cortés, sobreviviente de la explosión, es concuñado de Julio Fuentes Opazo, una de las víctimas fatales confirmadas recientemente. Ambos se encontraban trabajando en la autopista al momento de la explosión.

26/02/2026

Figura no recibió ningún voto: Así quedó la tabla de los candidatos a Rey y Reina de Viña 2026

Este miércoles la prensa votó por sus candidatos favoritos. Revisa acá quiénes tuvieron más chances de llevarse la corona y quiénes estuvieron muy lejos.

25/02/2026