Quién es Jet, la nueva banda confirmada para el Festival REC 2026: Revisa las fechas del evento - Chilevisión

El Festival REC en su edición 2026, confirmó dos nuevas bandas para su line up. Conoce aquí sus horarios y cuándo se presentan.

A casi un mes del inicio del Festival REC 2026, la organización incluyó dos nuevos artistas internacionales que se presentarán en el Parque Bicentenario de Concepción, en un evento que será totalmente gratuito.

El conjunto de rock australiano Jet y los argentinos de Bandalos Chinos son los últimos confirmados para el lineup, donde los intérpretes de Are You Gonna Be My Girl serán cabeza del evento junto a Travis (banda).

¿Quién es Jet? El grupo que se presentará en el Festival REC

Jet es una agrupación formada en 2001 en Melbourne, Australia. Actualmente sus integrantes son Nic Cester, Chris Cester, Cameron Muncey y Mark Wilson.

Su estilo combina el Rock alternativo y el Garage Rock Revival. Sus mayores éxitos son Are You Gonna Be My Girl, Cold Hard Bitch y Look What You've Done.

Alcanzaron su proyección mundial con su disco debut Get Born en 2003, que logró vender más de 6,5 millones de copias, obteniendo múltiples certificaciones de platino en su país de origen, Estados Unidos y Reino Unido.

¿Cuándo se realizará el Festival REC?

REC 2026 se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción, región del Biobío.

Cabe recordar que este es un evento totalmente gratuito, sin embargo, debido a los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, se encuentra activa una campaña que busca recaudar dinero para los bomberos que perdieron sus hogares en el siniestro, donde las personas pueden donar voluntariamente.