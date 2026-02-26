 Quién es Jet, la nueva banda confirmada para el Festival REC 2026: Revisa las fechas del evento - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno: “Subsecretaría jamás ingresó solicitud” por concesión marítima para China Mobile cable submarino Sismo remece a la región de Tarapacá: Revisa el epicentro y la magnitud Familia de Marta Larraechea confirma alta tras 22 días internada por picadura de avispa Con Milei y sin Bukele: Los presidentes que vendrán a Chile por el cambio de mando de Kast Fiscal Marcos Pastén entrega detalles de la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría de Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/02/2026 18:24

Quién es Jet, la nueva banda confirmada para el Festival REC 2026: Revisa las fechas del evento

El Festival REC en su edición 2026, confirmó dos nuevas bandas para su line up. Conoce aquí sus horarios y cuándo se presentan.

Publicado por Lisette Pérez

A casi un mes del inicio del Festival REC 2026, la organización incluyó dos nuevos artistas internacionales que se presentarán en el Parque Bicentenario de Concepción, en un evento que será totalmente gratuito.

El conjunto de rock australiano Jet y los argentinos de Bandalos Chinos son los últimos confirmados para el lineup, donde los intérpretes de Are You Gonna Be My Girl serán cabeza del evento junto a Travis (banda).

¿Quién es Jet? El grupo que se presentará en el Festival REC

Jet es una agrupación formada en 2001 en Melbourne, Australia. Actualmente sus integrantes son Nic Cester, Chris Cester, Cameron Muncey y Mark Wilson.

Su estilo combina el Rock alternativo y el Garage Rock Revival. Sus mayores éxitos son Are You Gonna Be My Girl, Cold Hard Bitch y Look What You've Done.

Alcanzaron su proyección mundial con su disco debut Get Born en 2003, que logró vender más de 6,5 millones de copias, obteniendo múltiples certificaciones de platino en su país de origen, Estados Unidos y Reino Unido.

¿Cuándo se realizará el Festival REC?

REC 2026 se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción, región del Biobío.

Cabe recordar que este es un evento totalmente gratuito, sin embargo, debido a los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, se encuentra activa una campaña que busca recaudar dinero para los bomberos que perdieron sus hogares en el siniestro, donde las personas pueden donar voluntariamente.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Tienes entre 18 y 25 años? Consulta con tu RUT si recibes el subsidio al empleo joven todos los meses

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | Video muestra el momento exacto en que reos disfrazados de gendarmes salen de la ex Penitenciaría

El equipo de Reportajes de CHV Noticias accedió a un registro que muestra parte de lo que fue el escape de los reclusos desde el recinto penal.

26/02/2026

“Se estaba yendo...”: Álvaro Salas reveló por qué cortaron el show de Asskha Sumatra en Viña 2026

El humorista confirmó que había sido un corte pactado por la organización del certamen viñamarino y reveló las razones detrás.

26/02/2026

Nicole rompe el silencio y habla por primera vez tras ruptura con Sergio Lagos

La cantante fue escueta en su respuesta a la prensa sobre su exesposo tras asistir al Festival de Viña 2026.

26/02/2026

Gendarmes descubren túnel en cárcel de Talca: Responsables ya fueron identificados

Habría cuatro reos involucrados en la excavación del túnel, quienes ya fueron trasladados a otros recintos penales.

26/02/2026