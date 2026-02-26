“No entendía, me frustraba”: Iván Cabrera reveló cómo impactó la condición de salud de su esposa - Chilevisión

A través de una emotiva y profunda reflexión, el ex participante de Gran Hermano Chile aseguró que hizo la publicación buscando comprensión y empatía, además de visibilizar el diagnóstico.

Con una tierna postal registrada en la playa, el bailarín Iván Cabrera reveló una condición de salud que tiene su esposa, Titi Magrini, y mediante un emotivo texto compartió una importante reflexión sobre dicho diagnóstico.

“Muchos no lo saben… pero mi esposa vive con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad), y quiero partir hablando de esto desde el amor”, partió señalando en un post que publicó en Instagram.

En el escrito, el ex Gran Hermano habló sobre cómo su crianza impactó en su forma de ver la vida: “Yo crecí estructurado. Orden, puntualidad, foco, hábitos firmes. Me enseñaron que las cosas se hacen en su momento, que se escucha sin interrumpir, que se responde una vez y basta”.

“Y un día me enamoré de alguien que funciona distinto. Una mente a mil. Ideas cruzadas. Preguntas repetidas. Pensamientos que aparecen cuando el tema ya cambió. Olvidos que no son falta de interés… son otra forma de procesar el mundo”, afirmó sobre Magrini.

“Al principio fue choque", reconoció también. "No entendía. Me frustraba. Pensaba que era desorden, distracción, poca atención. Con el tiempo entendí algo profundo: No es que ella elija ser así. Su cerebro simplemente funciona distinto“.

“Y ahí el amor deja de ser solo emoción… y se transforma en decisión”, afirmó en la red social. Por lo mismo, Cabrera confesó que se adaptó a ella: “Si necesita que le responda 20 veces lo mismo, 20 veces lo haré. Si su cabeza va demasiado rápido y necesita un respiro, ahí estaré".

Finalmente, Cabrera hizo un llamado a la empatía y la información: “Y quiero empezar a visibilizarlo. Porque vivir con TDAH no es un meme, no es una moda. Es una realidad que necesita comprensión, información y, sobre todo, cariño”.

Mira la publicación a continuación: