Sismo sacudió el centro sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se localizó a casi 19 kilómetros al este de Linares.
Un sismo de 4,8 sacudió este sábado 21 de febrero al centro sur del país, concretamente a la región del Maule.
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 04:47 horas y se localizó a 18,49 kilómetros al este de Linares.
Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 102,9.
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) February 21, 2026