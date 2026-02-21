 Sismo sacudió el centro sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión
21/02/2026 09:46

Sismo sacudió el centro sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se localizó a casi 19 kilómetros al este de Linares.

Un sismo de 4,8 sacudió este sábado 21 de febrero al centro sur del país, concretamente a la región del Maule. 

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 04:47 horas y se localizó a 18,49 kilómetros al este de Linares. 

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 102,9. 

