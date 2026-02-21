 Coté López indignada tras pregunta por Luis Jiménez: Exfutbolista reaccionó a su enojo en Gala de Viña - Chilevisión
21/02/2026 09:22

Coté López indignada tras pregunta por Luis Jiménez: Exfutbolista reaccionó a su enojo en Gala de Viña

La influencer decidió pasar por la alfombra roja con su nueva pareja, mientras que el Mago lo hizo junto a sus hijas.

Publicado por Josefina Vera

Durante la Gala de Viña 2026, Coté López fue una de las más halagadas tras su paso en la pasarela, sin embargo, al conversar con la prensa no pudo evitar molestarse luego de que le preguntaran sobre su ex, Luis Jiménez.

Pese a que la empresaria desfiló junto a su actual pareja, Lucas Lama, los periodistas no pudieron evitar preguntarle por el exfutbolista que también estaba siendo parte del show.

Sin embargo, el "Mago" Jiménez también fue cuestionado por el arrebato de su expareja, aunque este fue categórico en responder y desviar el tema.

Qué dijo Coté López sobre Luis Jiménez

"Luis Jiménez, ¿lo viste allá atrás?", le preguntaron a la influencer, mientras hablaba de su vestido, consulta que no se tomó de forma amigable.

"Mira, super desubicada tu pregunta si estoy con mi hombre al lado. Vi a mis hijas que están preciosas", respondió escuétamente y siguió caminando.

Por su parte, la prensa le comentó al exjugador que López se había enojado por sus preguntas, a lo que él respondió: "Nos topamos. Todo bien".

"Somos libres de elegir con quién venir acá", añadió el exfutbolista, entre muecas, ya que él pasó por la alfombra roja junto a dos de sus tres hijas.

