Fin a los rumores: Luis Jiménez reveló el estado actual de su romance con Disley Ramos - Chilevisión

20/01/2026 13:19

Fin a los rumores: Luis Jiménez reveló el estado actual de su romance con Disley Ramos

El exfutbolista habló sobre el romance con la creadora de contenidos, que nació a mediados del año pasado, y reveló cómo se llevan actualmente.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Luis Jiménez puso fin a meses de rumores y aclaró la verdad de su actual relación amorosa con Disley Ramos

El exfutbolista y la influencer habían iniciado un romance a mediados de 2025, cuando ambos coincidieron durante su paso por un reality show. 

Tras salir del encierro, hicieron público su amor en redes sociales e incluso aparecieron juntos en diferentes eventos sociales. Pero todo cambió a partir de noviembre, cuando se les vio en los mismos lugares, pero separados. 

Luego de meses de silencio, Luis Jiménez fue consultado por su vínculo con la creadora de contenido. “Voy a contarlo porque ya estoy acá. Terminamos hace un rato”, reveló.

El quiebre de Luis Jiménez y Disley Ramos 

A pesar de que el amor no prosperó, el exdeportista confesó mantienen una buena relación y “seguimos siendo amigos”.

“Tenemos una linda relación. Creo que lo pasamos bien, nos reíamos harto. Lo que duró fue bonito“, valoró sobre los meses que compartieron juntos. 

Finalmente y sobre su futuro amoroso afirmó estar soltero y que su corazón está “bien, súper bien... solo”.

