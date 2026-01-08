 “Tenemos un...”: Disley Ramos responde por su relación actual con Guillermo Maripán en plena polémica - Chilevisión
08/01/2026 13:19

“Tenemos un...”: Disley Ramos responde por su relación actual con Guillermo Maripán en plena polémica

Tras la filtración de los supuestos chats entre Carmen Tuitera y Guillermo Maripán, Disley admitió que en 2025 estaba intentando "retomar" una relación con el futbolista.

Publicado por CHV Noticias

Disley Ramos reveló qué tipo de relación mantiene actualmente con Guillermo Maripán y cómo fue que nació el amor entre ellos a principios de 2025.

Esto, luego de que la influencer admitiera que los rumores eran ciertos y que se encontraba en Europa durante enero del año pasado intentando “retomar” una relación amorosa con el futbolista que finalmente no resultó.

¿Cómo nació el amor entre Disley Ramos y Guillermo Maripán?

"En ese momento, yo estaba intentando retomar una relación con Guillermo", fueron las declaraciones de la influencer, tras la filtración de conversaciones entre Carmen Tuitera y el futbolista, donde ella le reclama que Disley viajara a verlo e incluso la trata despectivamente.

Al respecto, en conversación con LUN, Ramos explicó cómo nació el amor: "Con Guillermo tenemos un contacto cordial desde el cariño. Lo conozco hace muchos años".

Sin embargo, aunque el romance no prosperó, la influencer detalló que "en todos estos años siempre tuvimos una buena relación y no tengo nada negativo que decir de él".

Finalmente, Disley condenó las descalificaciones de Carmen Tuitera y concluyó: "No espero nada de una mujer así, y viniendo de ella, las disculpas ya no son importantes".

