“No sé dónde está”: Acusan a Luis Jiménez de no devolver ni pagar su traje para la gala de Viña 2025 - Chilevisión

La manager de Luis Jiménez expuso nuevos antecedentes sobre el acuerdo que se realizó con la diseñadora en cuestión.

Este viernes, se dio a conocer que Luis Jiménez no devolvió el traje que utilizó para la gala del Festival de Viña del Mar 2025 y tampoco pagó por él, tras la polémica que vivió por no haber desfilado debido a los problemas de logística que hubo en el evento.

Wendy Pozo, la diseñadora del vestuario en cuestión, confirmó la información, lo que generó revuelo, dado que minutos más tarde Jiménez también admitió lo sucedido y dio una controversial respuesta.

¿Por qué Luis Jiménez no devolvió el traje?

La información fue entregada por Zona de Estrellas en su último capítulo, donde Paula Escobar aseguró que habría actores que tampoco entregaron el traje que utilizaron.

Camilísima habló con Luis Jiménez quien confesó: "Es verdad. No sé dónde está. Igual, nunca me lo pidió. Mañana se lo devuelvo".

En esa misma línea, agregó: "Obvio que lo voy a buscar, ni me acordaba. Nunca más hablamos con Wendy, me parece raro que no me escribiera. No necesito trajes".

Por otro lado, la manager de Luis habló con Adriana Barrientos y aclaró que el acuerdo lo hizo ella con Wendy y se trataba de un canje completo: "Me llama la atención que Wendy Pozo, teniendo mi número de teléfono, no me llame".

La mujer especificó que el trato era recibir el traje a cambio de una publicidad que, a su criterio, sí se cumplió, porque se publicó en Instagram y apareció en programas de televisión: "Lo único que no hicimos fue pasar por la famosa alfombra roja", cerró.

