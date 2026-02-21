 Festival de Comedia 2026: Conoce qué humoristas se presentan este sábado y dónde verlos en vivo - Chilevisión
Minuto a minuto
Hazaña estudiantil en Colina: jóvenes lanzan figura a la estratosfera con globo, helio y GPS “EEUU quiere mantener el monopolio”: Exembajador en China reacciona a cancelación de visas EXCLUSIVO | A casi un año del crimen: Quién es el nuevo detenido por asesinato de empresario Jaime Solanes Tras muerte de pareja en explosión: Municipalidad de Renca decreta tres días de duelo comunal Incendio forestal afectó a una hacienda en Puente Alto: SEC reporta 34 mil clientes sin luz
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/02/2026 11:19

Festival de Comedia 2026: Conoce qué humoristas se presentan este sábado y dónde verlos en vivo

Conoce la parrilla de comediantes que marcarán el inicio de la primera edición del Festival de Comedia que comienza este sábado.

Publicado por Lisette Pérez

Chilevisión se prepara para sacar al aire su primera edición del Festival de Comedia, donde promete hacer reír a sus espectadores con figuras consolidadas en el humor nacional junto a nuevos talentos.

Entre este sábado 21 y el domingo 1 de marzo, las pantallas se llenarán de risas en horario estelar. 18 profesionales del humor presentarán sus rutinas a lo largo de seis días.

¿Qué humoristas se presentarán este sábado?

Los encargados de dar inicio a este festival imperdible son:

  • La dupla "desplumada" Kurt Carrera y Claudio Moreno.
  • Pato Pimienta
  • Joche Vidal.

¿Dónde ver el Festival de Comedia?

Recuerda que puedes disfrutar de las rutinas completas a través de la señal abierta y online de Chilevisión después de la emisión de CHV Noticias Central.

Además, podrás verlo desde cualquier dispositivo con nuestra aplicación MiCHV y en todas las plataformas digitales.

Conoce la parrilla completa para el resto de los días

  • Domingo 22: Bombo Fica, Rodrigo Tolzen y Rodrigo González.
  • Lunes 23: Dino Gordillo, Gaby del Río y Nico Pontigo.
  • Viernes 27: Atletas de la Risa, Macul Sr. Kampos (Rodrigo Campos) y Angelo Soul (Ángelo Castro).
  • Sábado 28: Mauricio "Mauro" Palma, Coronel Valverde (Marcelo Valverde) y Rossy Rossy (Rocío Fernández).
  • Domingo 1 de marzo: Bodoque (Diddier Marín), Diego Urrutia, Claudio Michaux, Gonzalo "Gon" Trujillo, Lady Garfia (Jennifer Adaro) y Lis la Cubana (Liset Benítez).
Publicidad

Destacamos

Noticias

Permiso de circulación 2026: revisa el precio exacto con tus datos aquí

Lo último

Lo más visto

Incendio forestal afectó a una hacienda en Puente Alto: SEC reporta 34 mil clientes sin luz

De acuerdo a lo informado por Senapred, la emergencia se produjo en un sector cercano a zonas pobladas. A raíz del siniestro, la comuna ha sufrido un corte masivo del suministro eléctrico.

21/02/2026

“¿Por qué Señor nos haces sufrir?”: Familia confirma muerte de pareja que iba en moto durante explosión en Renca

A través de redes sociales, la hermana de Paulette Tello y cuñada de Nicolás Soto compartió dos publicaciones junto a un mensaje de despedida.

21/02/2026

“No estaban en la lista”: Revelan pareja que habría sido invitada a última hora en reemplazo de Américo y Yamila Reyna

En conversación con Chilevisión, Cecilia Gutiérrez dio detalles de esta pareja que no estaba en la lista de invitados a la ceremonia.

21/02/2026

Karol Lucero posa en motos de agua robadas en Algarrobo y alerta a verdaderos dueños

El locutor desconocía que la moto acuática no pertenecía a quien las arrendaba.

21/02/2026