Festival de Comedia 2026: Conoce qué humoristas se presentan este sábado y dónde verlos en vivo - Chilevisión

Conoce la parrilla de comediantes que marcarán el inicio de la primera edición del Festival de Comedia que comienza este sábado.

Chilevisión se prepara para sacar al aire su primera edición del Festival de Comedia, donde promete hacer reír a sus espectadores con figuras consolidadas en el humor nacional junto a nuevos talentos.

Entre este sábado 21 y el domingo 1 de marzo, las pantallas se llenarán de risas en horario estelar. 18 profesionales del humor presentarán sus rutinas a lo largo de seis días.

¿Qué humoristas se presentarán este sábado?

Los encargados de dar inicio a este festival imperdible son:

La dupla "desplumada" Kurt Carrera y Claudio Moreno .

. Pato Pimienta .

. Joche Vidal.

¿Dónde ver el Festival de Comedia?

Recuerda que puedes disfrutar de las rutinas completas a través de la señal abierta y online de Chilevisión después de la emisión de CHV Noticias Central.

Además, podrás verlo desde cualquier dispositivo con nuestra aplicación MiCHV y en todas las plataformas digitales.

Conoce la parrilla completa para el resto de los días